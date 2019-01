El CIADI suspèn l'arbitratge favorable a Naturgy per la planta egípcia de Damiata

El CIADI, l'organisme d'arbitratge del Banc Mundial, ha suspès provisionalment l'execució de l'acord arbitral favorable a Unión Fenosa Gas, participada per Naturgy i la italiana Eni, per la qual va condemnar Egipte al pagar 2.013 milions de dòlars (més de 1.700 milions d'euros) pel conflicte obert per la planta de liquefacció de Damiata.

L'organisme dependent del Banc Mundial ha adoptat aquesta decisió després de fer el registre de la sol·licitud d'anul·lació de la resolució presentada per Egipte. "El secretari general ha registrat una sol·licitud d'anul·lació del laude presentat per la República Àrab d'Egipte i notifica a les parts la suspensió provisional de l'execució del premi", indica el CIADI a la seva web amb data del 8 de gener.

Les sol·licituds d'anul·lació d'un laude per part del demandat són habituals en aquest tipus de disputes internacionals amb l'objectiu de dilatar en el temps l'execució de la resolució, segons van indicar a Europa Press fonts jurídiques.

A finals d'agost passat Unión Fenosa Gas, propietària de la planta egípcia de Damiata i en la qual Naturgy participa al 50% juntament amb l'italiana Eni, va obtenir la resolució favorable a la demanda que havia presentat el 2014 contra Egipte.

A més, Naturgy, amb l'objectiu de donar suport al laude del CIADI, va iniciar posteriorment els tràmits d'homologació del reconeixement en diferents jurisdiccions, de manera que sigui equiparada en cada país a una sentència d'un dels seus tribunals i tingui la mateixa força que aquests per ser executada, un cop va aconseguir ja el desembre passat el vistiplau al Regne Unit i està a l'espera de la resolució del procediment obert també per a això mateix als Estats Units.