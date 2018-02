Cinc claus per entendre per què cau la borsa

La volatilitat i la incertesa han tornat a ser les protagonistes a la sessió d'avui a les borses. Ahir Wall Street va patir la davallada més gran en punts de la seva història i avui la ressaca d'aquesta patacada ha contagiat la resta de mercats del món. Però, de què tenen por, ara, els inversors i com afecta en l'economia?

Què ha passat a Wall Street?

"Hem malacostumat la fera i ara en volen més"

Els mercats nord-americans fa dos anys que viuen en l'eufòria. A la política monetària d'estímuls, que ha fet grans injeccions de diners, s'hi va sumar l'any passat l'arribada de Donald Trump a la Casa Blanca i les seves reformes fiscals, que afavoreixen les empreses i, per tant, satisfà els mercats. "El Dow Jones ha pujat un 70% el seu valor des de gener del 2016 i fins ara", explica l'analista i cofundador de l'agència de valors ACapital BB, Marc Ribes.

"Ara els mercats entreveuen que els estímuls es poden acabar i d'alguna manera s'estan queixant", explica aquest analista, que afegeix: "Hem malacostumat la fera i ara en volen més", adverteix Ribes.

Per què temen que s'acabin els estímuls?

L'economia funciona, i això també espanta els mercats

Els inversors estan inquiets pels senyals que presenta l'economia nord-americana, que, segons els indicadors, arranca el vol amb una embranzida positiva però que també podria provocar inestabilitats. Els mercats van començar el 2018 amb eufòria per l'entrada en vigor de la reforma fiscal nord-americana.

En canvi, poc després el mercat de bons se'n va ressentir, perquè els tipus d'interès en les lletres a 10 anys van escalar fins a tocar el 3%. A més, les dades macroeconòmiques, com ara les de l'atur o els preus, indiquen un augment dels salaris. La notícia -que és positiva per a la classe treballadora- inquieta els mercats, perquè podria indicar una escalada poc controlada de la demanda, el consum i, per tant, els preus.

En definitiva, una espiral inflacionista que podria fer que la Reserva Federal nord-americana retiri els estímuls de cop per refredar el sistema i equilibrar els indicadors.

Perquè s'han produït les caigudes d'ahir i avui?

Tendència baixista generalitzada

Els inversors han decidit treure's de sobre les seves accions de manera generalitzada, per això la borsa cau a aquests nivells. "Durant molt de temps hi ha hagut una sobrecompra i ara ha arribat la correcció, de cop", explica Ribes.

Els mercats europeus han anat a remolc dels nord-americans i els asiàtics. El "pànic col·lectiu" també s'ha traduït en pèrdues a Frankfurt, París, Milà, Londres i Madrid. L'Íbex-35 ha arribat a caure més d'un 3% a primera hora del matí, tot i que després ha reduït pèrdues. "Ara molts inversors han aprofitat també per resituar-se i renovar la seva cartera amb decisions més defensives", explica Ribes.

Què diuen els bancs centrals?

La dificultat d'una retirada gradual

Els principals bancs centrals, com el Banc Central Europeu (BCE) o la Reserva Federal nord-americana (FED), encara no han desvetllat com procediran. El analistes, però, preveuen que la FED anunciarà fins a tres pujades de tipus d'interès (del preu del diner) aquest any. Amb el BCE els inversors especulen amb la idea que Mario Draghi anunciï el final del programa de compra de deute aquest estiu i comenci una pujada progressiva de tipus (que ara estan al mínim històric) de cara el 2019.

Quin efecte té sobre la nostra butxaca?

Les conseqüències no es traslladen a l'economia real, de moment

"De moment, tot plegat és un moviment dels mercats, que difícilment es traslladarà a curt termini a l'economia real", tranquil·litza l'analista Marc Ribes. Els experts recorden que les dades macroeconòmiques són bones i que la volatilitat es limitarà als mercats. "De fet, tot i la resistència que hi oposen ara els mercats, la normalització monetària és una bona notícia que indica que l'economia s'ha sanejat", matisa Ribes.