Cinc entitats empresarials que s'han posicionat davant de la sentència del Procés

La sentència del Tribunal Suprem sobre els dirigents independentistes ha provocat reaccions de tots els àmbits de la societat catalana, també de l'empresariat. No obstant això, no totes les organitzacions mantenen la mateixa posició. Mentre que algunes lamenten la judicialització del Procés i creuen que la condemna és excessiva, d'altres han centrat el seu discurs en el retorn a l'estabilitat institucional.

La majoria, però, han coincidit en rebutjar frontalment els incidents violents de l'última setmana a diverses ciutats de Catalunya. Durant aquest dilluns, tant la Generalitat com l'Ajuntament de Barcelona es reuniran amb els diferents agents econòmics per analitzar els fets.

Recollim a continuació les posicions d'algunes de les principals organitzacions empresarials sobre l'actualitat catalana després de la sentència:

Foment del Treball

La primera reacció de la gran patronal catalana a la sentència no va arribar fins l'endemà que es conegués la decisió del Tribunal Suprem. En un comunicat, Foment del Treball va recriminar a la Generalitat que hagués "encoratjat" mobilitzacions com l'ocupació de l'aeroport del Prat. "Representa una extrema contradicció que deriva en la confrontació entre manifestants i els cossos de seguretat", va defensar.

Abans d'aquest comunicat, Foment del Treball ja havia deixat clar en un altre missatge que respectaria la sentència, i considerava que la decisió obriria "una nova etapa per recuperar l'estabilitat". Diumenge la patronal va signar un text de mínims amb la Pimec i els sindicats UGT i CCOO en què feia una crida a "restablir els espais de convivència i cohesió social" per "superar els blocs actuals".

Pimec

La patronal de la petita i mitjana empresa catalana va enviar un comunicat a les poques hores de fer-se pública la sentència per defensar que la sentència "no ajudarà a resoldre el conflicte". Pimec va demanar a les institucions "respecte, diàleg i cooperació" per garantir la "normalitat democràtica". Després d'analitzar la sentència, la patronal va emetre un altre text en què va expressar la seva "preocupació" per la condemna i va enviar el seu "escalf" als presos.

Com Foment del Treball i la Cecot, també va rebutjar la vaga general del 18-O com a resposta a la sentència. A més, Pimec Comerç va condemnar els "actes vandàlics" que han patit els comerciants i es va posicionar "en contra d’aquestes accions que duen a terme grups reduïts de persones", però no de les mobilitzacions pacífiques de l'independentisme.

Cambra de Comerç de Barcelona

La Cambra de Comerç de Barcelona, amb Joan Canadell de la candidatura de l'ANC al capdavant, ha sigut una de les entitats que ha expressat de manera més contundent el seu rebuig a la sentència. El seu president va participar en una de les primeres convocatòries espontànies posteriors a la condemna, que va tallar l'avinguda Diagonal de Barcelona.

Després dels aldarulls contra al sentència, la Cambra va enviar un altre comunicat en què demanava "moderació i serenor" per tal "d'evitar imatges que poden tenir un impacte negatiu a mitjà termini" en la nostra "economia i benestar". A més, Canadell va demanar que les mobilitzacions sortissin del centre de Barcelona. Sobre el diàleg amb l'Estat, ha considerat aquest dilluns una "irresponsabilitat" que el president espanyol, Pedro Sánchez, no vulgui parlar amb el de la Generalitat, Quim Torra.

Cecot

La patronal vallesana Cecot va reiterar el seu rebuig "a la judicialització d'un conflicte que des d’un inici entenem de naturalesa política" i va reclamar "diàleg, negociació i pacte" com a resposta a la sentència de l'1-O. Segons l'entitat, l'empresonament de dirigents polítics escollits democràticament demostra "el fracàs de la política, la incomprensió del conflicte latent i una manca de voluntat per resoldre la situació".

Cercle d'Economia

El mateix dia en què es feia pública la sentència, el Cercle d'Economia va enviar un comunicat en el qual manifestava el seu "respecte" a la decisió judicial però reconeixia "la càrrega emocional i el patiment" que suposa per als presos i les seves famílies. "Considerem la sentència com aquell punt d'inflexió a partir del qual la política ha d'assumir el seu paper insubstituïble en la reconducció de la crisi", va insistir el lobi empresarial.

No obstant això, la prioritat del Cercle d'Economia ha virat després dels fets de l'última setmana. Aquest dilluns l'entitat ha enviat un altre missatge en què assegura que la "urgència política" a Catalunya és "aturar la violència". Així doncs, ha demanat a les institucions que "deixin de banda els seus interessos legítims" per treballar de manera coordinada amb l’objectiu de "desterrar els actes violents" dels nostres pobles i ciutats.