El Govern canvia la cúpula del Circuit de Catalunya i posa nova presidenta i nou director general

Nova etapa al Circuit de Catalunya. El consell executiu del Govern català ha decidit destituir Joan Fontserè com a director general i nomenar José Luis Santamaría per reemplaçar-lo, segons ha pogut saber l'ARA. Santamaría treballava actualment a GT Sport i forma part de la comissió de circuits de la Federació Espanyola d'Automobilisme.

Aquest canvi s'afegeix al nomenament de Maria Teixidor com a nova presidenta, tal com també va avançar aquest diari la setmana passada.

Els canvis es formalitzaran demà a una junta d'accionistes que celebrarà el Circuit, on tres quartes parts de l'accionariat està controlat per la Generalitat.

Les turbulències al Circuit de Catalunya s'han agreujat en el darrer any: al gener es va fer públic un informe de la Intervenció de la Generalitat en què s'assenyalaven diverses irregularitats en la gestió del Circuit, com el pagament de més de 700.000 euros en sous no previstos al conveni. Allò va propiciar l'inesperat adéu de Vicenç Aguilera, que n'havia estat president des del 2011 i va deixar la presidència interina en mans de Josep Mateu, president del RACC, el segon principal accionista del Circuit per darrere de la pròpia Generalitat.