El president del Círculo de Empresarios diu que Catalunya ja està perdent inversions

El president de l'entitat madrilenya Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, assegura en una entrevista a l'agència Efe que "moltes inversions estan congelades" per la incertesa política a Catalunya i que n'hi ha algunes que "ja s'estan desviant a altres regions d'Espanya i a altres regions d'Europa". A més, l'empresari ha afirmat que "si a Catalunya no som capaços de reconduir aquesta situació irracional i generar un ambient de confiança i credibilitat, segurament anirem per un camí semblant al del Quebec o pitjor", en referència a la fuga d'empreses que va haver-hi a la regió francòfona abans del seu primer referèndum, l'any 1980.

Vega de Seoane creu que els empresaris estan ara a l'espera de veure com evolucionen els esdeveniments, però que "si la situació persisteix el grau de desconfiança anirà en augment". El president del Círculo de Empresarios considera que si la situació s'allarga "part de les inversions que vinguin a Catalunya les recuperarà la resta d'Espanya", tot i que diu que hi ha la possibilitat que se'n vagin a altres països.

Segons la seva opinió, fruit de la decisió de més de 3.000 empreses catalanes que van traslladar la seva seu fora de Catalunya hi podria haver ara un trasllat de personal. "Quan s'inicia un procés de deslocalització com aquest, irremeiablement les noves inversions i les noves contractacions es comencen a fer a la seu nova". Vega de Seoane, no obstant, ha subratllat que l'afectació és més probable que es doni en les noves inversions.

Durant l'entrevista, sí que posa en dubte la possibilitat de que hi hagi una marxa enrere per part de les empreses que ja han traslladat el seu domicili social. "Si la situació no es recondueix aviat, i no en fa la pinta, crec que es consolidarà" el trasllat de seus.