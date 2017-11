El Círculo de Empresarios demana que no es faci boicot als productes catalans perquè "primer són espanyols"

La patronal Círculo de Empresarios se suma al discurs del "retorn a la normalitat" que fa setmanes que instiga l'executiu de Mariano Rajoy. En un comunicat, la patronal de la qual Josep Piqué n'és vicepresident, entén que "la normalitat està retornant a Catalunya i que s'acabarà restablint totalment després de les eleccions del 21 de desembre" i, al mateix temps, insisteix a evitar el boicot als productes catalans, perquè "en primer lloc, són productes espanyols".

En el mateix sentit, recorda que sovint són productes fabricats per proveïdors d'arreu de l'Estat i que el boicot acaba perjudicant totes les parts. A banda, aconsella "donar suport no només les empreses catalanes sinó tots els catalans". El Círculo de Empresarios assegura que cal "recompondre el clima i els llaços que ens uneixen per establir les bases que ens permetin posar en marxa un projecte d'una Espanya millor per a tots".

El comunicat d'aquesta patronal se centra, però, en el seu suport a la candidatura de Barcelona com a possible seu per a l'Agència Europea del Medicament (EMA). Precisament perquè entén que "malgrat el desafiament independentista" s'està restablint la normalitat, el Círculo creu que Barcelona està "degudament" qualificada per ser la seu d'aquesta institució, ja que recorda que Catalunya és part integrant d'Espanya i, "com a tal, seguirà dins la Unió Europea".

Així, aquesta institució insisteix que Barcelona és una capital europea "de primer ordre" que seria "una excel·lent seu" per a l'EMA: principalment per la seva localització geogràfica, les seves infraestructures i comunicacions, la seva capacitat d'atraure talent, la concentració de la indústria farmacèutica o la qualitat de la seva sanitat pública.