El Clínic tindrà un quiròfan per a operacions a distància amb tecnologia 5G

L'Hospital Clínic de Barcelona i la fundació Mobile World Capital han presentat aquest dijous al congrés un projecte pilot per incorporar la teleassistència en les operacions quirúrgiques per tal de poder-les fer a distància i en temps real. Aquest sistema es basa en la xarxa 5G i s'integrarà a l'Optimus, el quiròfan més tecnològic que té l'hospital i on ja es fan servir el 'big data' i la il·luminació intel·ligent. Aquesta nova manera d'operar forma part del projecte 5GBarcelona, la candidatura de la capital catalana impulsada per la Generalitat per convertir-se en el líder europeu d'aquesta tecnologia.

Així doncs, el sistema registra el que passa dins el quiròfan des de tots els angles i envia en temps real informació del que fan els metges. La iniciativa permetrà que, per exemple, un cirurgià especialista pugui guiar un altre company sense ser-hi presencialment. Què hi té a veure el 5G? Per què la comunicació entre els metges sigui al més immediata possible cal que la latència de la xarxa -és a dir, el temps de resposta- sigui molt baixa i això no es pot aconseguir amb el 4G.

En aquest sentit, la incorporació del 5G permet superar aquestes barreres i reduir la latència actual de 0,27 segons a 0,001 segons. D'altra banda, la recepció de les imatges també millorarà, i arribaran amb més qualitat perquè els metges disposin de tota la informació possible. L'objectiu és que aquest sistema s'acabi utilitzant en operacions de teleassistència en què els equips es trobin a milers de quilòmetres de distància, però probablement això no passarà fins que el 5G estigui totalment implementat.

El projecte s'ha dissenyat conjuntament amb l'equip del cirurgià cap del servei de cirurgia gastrointestinal del Clínic, Antonio de Lacy. Aquest especialista també és el fundador d'AIS Channel, una companyia que promou la incorporació dels sistemes de teleassistència als centres hospitalaris d'arreu del món. De Lacy ha recordat que el Clínic està "preparat" per aplicar moltes d'aquestes tecnologies, però ha urgit el sector de les telecomunicacions que el 5G arribi de manera generalitzada a la medicina. "Si una ordre arriba dos segons tard ja no és vàlida, tot això ha de poder servir per parlar a 5.000 quilòmetres de distància", ha apuntat.

Cursa per ser la capital europea del 5G

Aquesta és una de les primeres iniciatives presentades per 5GBarcelona per demostrar que la cinquena generació de xarxes comença a sortir del laboratori. La primera fase d'ús es provarà dins el mateix hospital -amb converses entre el quiròfan i altres zones del centre- i en una segona part s'intentarà aquesta comunicació entre diferents hospitals. Per últim, el projecte vol aconseguir que l'assistència sigui possible entre el quiròfan i una ambulància en moviment.