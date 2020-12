Coca-Cola European Partners es compromet a reduir a zero les seves emissions el 2040

Coca-Cola European Partners (CCEP), el principal embotellador del món d’aquest refresc i controlat per la firma catalana Cobega, s'ha proposat reduir a zero les emissions de gasos d'efecte hivernacle en tota la seva cadena de valor de cara al 2040.

Just un dia abans que es compleixin cinc anys de l'Acord de París, que va comprometre tots els governs del món a arribar a la neutralitat climàtica a mitjans de segle, per mantenir l'escalfament global per sota almenys de 2 ºC i d'1,5 ºC com a objectiu desitjable, la branca de Coca-Cola a l'Europa Occidental ha presentat el seu pla de descarbonització per adaptar-se també als objectius del pacte.

La firma es proposa reduir un 30% les seves emissions el 2030 respecte al 2019, i en els següents deu anys a fer encara un esforç més gran per arribar a les emissions zero el 2040. Envasos, ingredients, operacions, transport i equips de fred són les cinc àrees de la cadena de valor de Coca-Cola European Partners que reduiran les emissions de gasos d'efecte hivernacle que ara produeixen.

Segons les dades facilitades per l'empresa, que embotella i ven refrescos en tretze països europeus, la companyia va emetre el 2019 una mica menys de 4 milions de tones de CO2, un 30,5% menys del que emetia l'any 2010. La producció dels envasos és el que més emissions genera, un 43% del total, seguida de la dels ingredients, amb un 25% del total, i dels equips de fred (16%).

Conscients que la gran majoria d'aquestes emissions procedeixen d'empreses proveïdores, l'estratègia de la companyia passa també per demanar a aquests proveïdors que s'abasteixin d'energies al 100% renovables l'any 2023 i que fixin aquell any com a màxim per presentar els seus propis plans de reducció d'emissions.

La companyia assegura que la seva estratègia d'emissions zero està avalada científicament per la Science Based Target Initiative (SBTi), una entitat científica independent que assessora empreses. Per afavorir la consecució del pla, els objectius de reducció d'emissions, a més, determinaran el 15% del pla d'incentius per als directius de l'empresa.

El problema del plàstic

Durant la roda de premsa virtual de presentació del pla, aquest dijous, els directius de Coca-Cola European Partners també han explicat alguns dels objectius de reducció de l'ús de plàstics verges. Coca-Cola, de fet, ha estat assenyalada com la marca que més deixalles plàstiques genera, segons el rànquing que elabora el Brand Audit Report des de fa tres anys.

La firma europea, doncs, es compromet a fer servir plàstic 100% reciclat en les marques de begudes sense gas i un 50% en la resta de marques (el 60% del total d'envasos). També diu que continuarà reduint el pes dels envasos de plàstic, llauna i vidre, cosa que li ha permès fins ara reduir 22.000 tones de material verge.

La que és la principal embotelladora independent de Coca-Cola al món, per volum d'ingressos, compta amb uns 23.000 treballadors a tot Europa, més de 3.700 dels quals a l'estat espanyol.