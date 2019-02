Coca-Cola European Partners guanya 909 M€ el 2018, un 32% més

Coca-Cola European Partners, la principal embotelladora del refresc al món, va augmentar un 32% el seu benefici net el 2018 fins als 909 milions d'euros, malgrat que les vendes van caure lleugerament a Espanya. Així ho confirma l'informe anual de resultats enviat aquest dijous per l'empresa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

La facturació total de la companyia –resultat de la fusió de tres embotelladores europees el 2016– es va incrementar en un 4% l'any passat fins als 11.518 milions d'euros. Tot i així, els ingressos al mercat ibèric de Coca-Cola European Partners van caure un 1% per circumstàncies que l'empresa atribueix al clima, amb un primer semestre fred i plujós i un segon poc calorós, fet que perjudica la venda de refrescos.

No obstant, Espanya, Portugal i Andorra continuen sent el mercat més important per a l'embotelladora que presideix la catalana Sol Daurella, ja que representen el 23% de la facturació, per sobre del 20,5% d'Alemanya, el 20% del Regne Unit i el 15,5% de França. D'altra banda, el resultat brut d'explotació (ebitda) de Coca-Cola European Partners va créixer un 3,5%, fins als 1.812 milions d'euros.

"Els nostres resultats demostren que estem centrats en aconseguir un creixement rentable. Estic especialment orgullós de com els nostres equips van afrontar el repte que va suposar que hi hagués molt bon temps a l'estiu al nord d'Europa, parcialment contrarestat per unes vendes més dèbils a Espanya i França", ha indicat el conseller delegat de Coca-Cola European Partners, Damian Gammell.

El directiu ha destacat "les oportunitats per créixer" que representa el mercat europeu, on l'empresa continua expandint la varietat de begudes amb l'entrada de nous segments i l'aposta de nous envasos. Les accions de Coca-Cola Partners cotitzaven aquest dimarts al voltant dels 42 euros, fet que suposa una revalorització del 40% respecte a l'any passat.