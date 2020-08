Coca-Cola anuncia una reorganització de la plantilla i oferirà 4.000 baixes voluntàries

The Coca-Cola Company ha anunciat aquest divendres que durà a terme una reorganització de l'activitat per impulsar el futur creixement de la multinacional, que inclourà un ajust de plantilla a través de baixes voluntàries als Estats Units, el Canadà i altres països. "Els canvis estructurals de l'empresa donaran com a resultat la reassignació d'algunes persones i recursos, incloent-hi reduccions voluntàries i involuntàries de treballadors", ha anunciat la companyia sense donar-ne més detalls.

L'única cosa que ha avançat és que durà a terme un programa de baixes voluntàries que s'oferirà en primer lloc a uns 4.000 empleats de la multinacional als Estats Units, el Canadà i Puerto Rico, i posteriorment en molts altres països amb l'objectiu de reduir el nombre de baixes involuntàries, ha indicat l'empresa, que espera assumir un cost d'entre 350 i 550 milions de dòlars (294 i 462 milions d'euros).

El fabricant de refrescos també ha avançat la intenció d'alleugerir l'organització amb l'establiment de nou noves unitats operatives sota quatre segments geogràfics, a més de Global Ventures i Bottling Investments, que reemplaçaran l'actual model de disset unitats de negoci de Coca-Cola.