Codorníu prepara un ERO amb 79 acomiadaments

L'empresa de cava Codorníu ha anunciat un expedient de regulació d'ocupació (ERO) per a 79 empleats, segons informa el diari 'La Vanguardia'. La direcció de la companyia i els sindicats es troben en procés de negociació.

El conseller de Treball, Chakir El Homrani, ha assegurat en una entrevista a Catalunya Ràdio que l'ERO "no ha estat entrat oficialment". "Treballarem mà a mà amb l'empresa i els treballadors per buscar una solució que no sigui traumàtica. El més important és assegurar la continuïtat de l’activitat", ha afegit.

Sobre l' #ERO que ha anunciat el grup @codorniu, el #conseller ha explicat que encara no s'ha presentat, però, en qualsevol cas: "Treballarem amb empresa i treballadors per trobar una solució no traumàtica", ha assegurat. — Treball. gencat (@treballcat) 12 de marzo de 2019

El maig del 2017, la cavista ja va dur a terme un altre ERO, que en aquell cas va afectar 71 treballadors. En l'actual, es preveu que afecti 43 empleats del centre de Sant Sadurní d'Anoia, 26 d'Esplugues de Llobregat i 10 de Raimat, del total de 700 llocs de treball de la companyia.

L'empresa preveu una reestructuració de la plantilla "responsable", mitjançant prejubilacions i un pla d'acompanyament per als empleats afectats. A més, la direcció vol traslladar els treballadors de les oficines centrals d'Esplugues a Sant Sadurní.

Codorníu va ser comprada l'octubre del 2018 pel fons nord-americà Carlyle, que va obtenir el control del 55% de les accions per 390 milions d'euros. El grup es fusionarà amb els cellers Gleva, també adquirits per Carlyle el novembre de l'any passat.

Com és habitual en aquests casos, l'entrada de Carlyle en l'accionariat ha comportat canvis en l'estructura empresarial i en la directiva, a més de la reorientació dels productes, com ell llançament d'un nou vi fora de la Denominació d'Origen Cava.