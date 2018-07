Colau confia que la reunió entre Foment i el sector del taxi desbloquegi la situació: "La solució pot ser a prop"

Després de sis dies de vaga, aquest dilluns el ministeri de Foment es reuneix amb els portaveus del sector del taxi. Una reunió que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, confia que serveixi per desbloquejar la situació. "La solució pot ser molt a prop", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio. Colau creu que la solució passa perquè el govern espanyol expliciti en un decret llei que la competència per regular les llicències VTC sigui local: "Només amb aquest compromís, estic convençuda que el sector del taxi seria el primer interessat a tornar a la feina".

En aquest sentit, l'alcaldessa creu que la manera seria tornar a posar en vigor la normativa aprovada per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) en què establia que només hi podia haver una llicència VTC per cada 30 llicències de taxi. La normativa està suspesa pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que considera que la competència per regular aquestes llicències és estatal i que la mesura només afavoreix el col·lectiu dels taxistes.

"Estem en contra de l'especulació en la mobilitat, l'intrusisme i la competència deslleial", ha criticat Colau. Per això, ha sortit en defensa de la normativa que van aprovar fa unes setmanes per regular les llicències VTC, que utilitzen companyies com Uber i Cabify. Si aquest dilluns no s'arribés a un acord, Colau creu que és imprescindible que totes les administracions implicades s'asseguin per buscar una solució.

Amb tot, l'alcaldessa s'ha mostrat del tot contrària a algunes de les imatges que es van poder veure la setmana passada, en què els taxistes agredien vehicles i conductors amb llicències VTC. "Són imatges horribles i inacceptables, cap acció violenta és acceptable", ha denunciat, després d'afegir que aquests fets han de ser investigats pels Mossos d'Esquadra.