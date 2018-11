Colau convoca el consell general de Fira de Barcelona per al 14 de desembre

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ja ha convocat el consell general de Fira de Barcelona per al 14 de desembre, segons ha pogut saber aquest diari. Igual que la Cambra de Comerç, la presidència de Fira de Barcelona fa molt temps que s’hauria d’haver renovat. En aquest cas, però, el desacord entre les tres parts que han de pactar el nom del president (Cambra, Generalitat i Ajuntament) ha provocat que la persona que ocupa el càrrec actualment, Josep Lluís Bonet, segueixi al capdavant de la institució.

No obstant això, la cosa pot canviar després que la presidenta del consell general de la Fira, l’alcaldessa Ada Colau, hagi convocat aquest òrgan. Segons va publicar La Vanguardia, si les persones que ocupen els càrrecs en funcions no són substituïdes en el consell general, queden automàticament cessades. Ras i curt, si això passés la Fira es quedaria sense president a l’espera que hi hagi un acord. Les fonts consultades, però, no han pogut confirmar si aquest procediment funciona exactament d’aquesta manera.

La Cambra és qui ha de presentar un candidat a la presidència de la Fira. L’actual líder de la Cambra, Miquel Valls, voldria que el president de la Fira fos Pedro Fontana (conseller delegat d’Elior, propietària d’Areas). Sembla que últimament l’Ajuntament toleraria aquesta opció. Però la Generalitat s’hi oposa i opta per Pau Relat (conseller delegat de MatHolding) o Mar Alarcón (fundadora de SocialCar). D’altra banda, José María Torres, candidat a la Cambra, creu que caldria esperar que hi hagi eleccions en aquesta institució i que, quan hi hagi nou president, sigui aquesta persona la que proposi el candidat a presidir la Fira.