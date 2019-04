Colau envia a Antifrau els contractes del gerent de l’AMB

“Basant-se en els fets exposats, i en virtut de les funcions de l’agència de transparència de l’AMB, es recomana que s’acordi remetre el present escrit amb els documents adjunts a l’Oficina Antifrau de Catalunya per tal que determinin la rellevància jurídica dels fets, amb les prevencions que la presidència consideri pertinents i, en el seu cas, atenent a la gravetat del que s’exposa, les mesures cautelars que consideri oportunes”. Aquesta recomanació de la directora de l’agència de transparència de l’AMB, Gemma Calvet, tancava l’informe elaborat per aquest organisme sobre presumptes incompatibilitats del gerent de l’AMB.

Ara fa deu dies, l’ARA va avançar les acusacions de l’organisme que vetlla per la transparència i el bon govern a l’ens metropolità contra Ramon Torra. I, segons ha pogut confirmar aquest diari, la presidenta de l’AMB, Ada Colau, ha decidit enviar a l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) l’expedient de l’organisme que ella mateixa va crear el 2015, després de prendre possessió com a alcaldessa de Barcelona.

L’AMB, al marge

Aquesta institució, creada l’any 2008, es dedica a la prevenció de la corrupció i a la investigació de les conductes corruptes. L’OAC, controlada pel Parlament de Catalunya, té entre els seus mandats vetllar “perquè l’actuació dels poders públics i dels seus representants sigui coherent amb els valors d’integritat, honestedat, probitat, transparència, legalitat, neutralitat, imparcialitat i objectivitat”. I dependrà d’ella que les pràctiques denunciades per l’organisme de transparència de l’AMB arribin a mans de la Fiscalia.

La decisió de Colau com a presidenta de l’AMB de remetre el cas a l’OAC s’ha tramitat sense que a l’AMB en tinguessin cap notícia. Una portaveu de la institució explicava ahir que no tenien “constància” que el cas s’hagués portat a Antifrau. Aquesta veu afegia que l’AMB no farà declaracions sobre la qüestió fins que l’OAC no hi digui la seva, però sí que va explicar que els serveis jurídics de l’ens municipal consideren que l’actuació del gerent, Ramon Torra, ha estat correcta. Aquest contrast entre diferents instàncies de l’AMB arriba en plena etapa preelectoral (els comicis se celebren el 26 de maig) en un organisme dividit pels colors polítics que l’integren.

L’informe de transparència va ser conseqüència d’una denúncia anònima sobre els contractes entre l’AMB i el despatx d’arquitectura Batlle i Roig. Concretament, assenyalava el fet que a l’empresa hi treballa un fill del gerent de l’AMB i que Torra no va fer constar aquesta relació en la seva declaració d’incompatibilitats. Després que transparència li notifiqués aquest fet, Torra va esmenar-ho i va incloure-hi el seu fill. Però en la seva resposta també va afirmar que el seu fill treballa a Batlle i Roig “sense cap capacitat d’influència o decisió”. A més, defensava que la majoria d’adjudicacions concedides al prestigiós despatx estaven tutelades per les taules de contractació de l’AMB, de les quals no forma part, i que ell simplement validava la proposta que li feien. “En cap cas m’he apartat de les seves propostes”, afirmava.

Dubtes sobre la contractació

Transparència havia constatat que el volum de contractacions amb aquesta empresa (en les seves diferents denominacions) és de 449.157 euros des del 2012. I en el seu informe apunta, respecte a la presència del fill del gerent de l’AMB a Batlle i Roig, que “l’ocupació professional, especialment la dels joves, resulta al nostre país un bé escàs de difícil accés”, per afegir que “el gerent podria tenir un interès particular en el benefici de l’empresa”. L’organisme, a més, avisava d’“un risc de fraccionament que ha pogut decantar les modalitats de contractació cap a una evitació volguda de l’obligada garantia de concurrència pública” a favor del despatx.

L’informe també s’aturava en una adjudicació en particular de l’AMB al despatx: el novembre passat, l’AMB va a contractar Batlle i Roig per un import de 949.000 euros. Ho va fer en una adjudicació directa (sense concurs) feta per procediment d’emergència. “La tramitació d’aquest expedient presenta alguns dubtes i l’explicació del canvi no sembla aparentment justificada”, deia transparència.