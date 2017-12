Colau farà que no tots els cotxes amb llicència VTC puguin operar

L'alcaldessa de Barcelona i presidenta de l'AMB, Ada Colau, ha anunciat aquest dilluns que aprovarà un decret per limitar la prestació de serveis de les llicències VTC, les mateixes que fan servir les aplicacions de transport com Cabify i Uber. El text, que encara no s'ha redactat, entrarà en un període de consulta perquè el sector del taxi i els partits polítics hi facin aportacions. Així doncs, l'objectiu és aprovar-lo al gener i que entri en vigor entre febrer i març.

D'aquesta manera, les VTC necessitarien una altra autorització per circular per l'àrea metropolitana, encara que ja tinguin la llicència que atorga el ministeri de Foment. Aquest nou permís (el reglament podria incloure un distintiu visible a cada vehicle), doncs, seria complementari de la llicència i dependria de la concessió per part de l'Ajuntament.

Colau reconeix que l'AMB no té competències com a ens municipal per limitar la concessió de les VTC, però sí que pot regular la prestació del servei. "El reglament metropolità pot establir si hi ha prou vehicles que prestin aquests serveis especials", ha explicat l'alcaldessa.

La regidora de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona i presidenta de l'Institut Metropolità del Taxi, Mercedes Vidal, ha remarcat que es tracta d'un "esforç per intentar utilitzar les competències locals en matèria de transport públic". "L’últim que necessitem són 3.000 vehicles més circulant", ha dit, ja que considera que l'arribada de noves llicències VTC també afectarà la qualitat de l’aire i el trànsit.

Representants de les associacions de taxistes han celebrat la mesura, i han reclamat que aquestes iniciatives arribin també a la regulació estatal. "Amb aquest decret l'Ajuntament demostra que està contra tot aquest tipus d’economia submergida que ve de fora", ha afirmat el portaveu d'Élite, Alberto Álvarez.