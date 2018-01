L'antiga seu d'Acesa, a Gal·la Placídia, es convertirà en un 'coworking'

La immobiliària Colonial convertirà l'antiga seu d'Acesa, a la plaça Gal·la Placídia de Barcelona, en un espai de 'coworking', en una operació que comportarà una inversió total de 17 milions d'euros. La companyia que presideix Juan José Brugera llogarà aquest espai a Utopic_US, la plataforma de gestió d'aquest tipus d'espai de la qual la mateixa Colonial va adquirir una participació de control a l'octubre.

D'aquesta manera, Colonial s'endinsa més en aquest model de negoci, dirigit a la creació d'espais de feina flexibles, però molt orientats a clients corporatius. L'edifici té 4.312 metres quadrats de superfície, en plantes de 1.600 metres cadascuna i terrasses, en una situació considerada en el districte de negocis de Barcelona, ja que toca a la Travessera de Gràcia i és molt a prop de la Diagonal.

Aquestes oficines van ser, en el seu moment, la seu de la concessionària d'autopistes Acesa –després integrada en Abertis–. La companyia d'autopistes va vendre aquest edifici el 2003 a la promotora Habitat, propietat llavors de Bruno Figueras, per uns 12 milions d'euros. La promotora va acabar protagonitzant un dels concursos de creditors més importants a l'inici de la crisi i l'immoble va acabar en mans de CatalunyaCaixa i després el BBVA, que l'ha venut ara a Colonial per uns 14 milions d'euros, xifra a la qual s'ha de sumar el cost de la seva reforma i rehabilitació, que eleven la inversió prevista a 17 milions, tot i que se situa per sota del 4.000 euros el metre quadrat. El banc considerava que no es tractava d'un actiu estratègic i l'operació ha estat assessorada per la consultora Cushman & Wakefield.

La conversió d'aquest edifici en un 'coworking' forma part del pla d'inversions Alpha III de Colonial, presentat aquest dijous, pel qual la companyia destinarà 480 milions d'euros a l'adquisició de nous actius, la major part a Madrid, on l'empresa ja ha tancat la compra de dos edificis a Lar España, un per 79 milions i l'altre per 33 milions, però sobretot ha adquirit dos solars al costat de l'estació d'Atocha en els quals es podran construir 110.000 metres quadrats, en una operació que acabarà superant els 300 milions d'inversió.

Aquests dos solars, segons el conseller delegat de Colonial, Pere Viñolas, són l'última gran pastilla de sòl per construir dins del perímetre de l'M-30, en un lloc privilegiat, ja que és al costat de l'estació i el metro, en una zona amb trama urbana consolidada, just davant de la seu central de la petroliera Repsol.

Colonial no amaga que al solar més gran li agradaria fer unes oficines corporatives tipus campus, malgrat que el projecte no està definit. De fet, el pla d'usos preveu que es puguin aixecar oficines i habitatges, i Colonial, que ara només es dedica al negoci patrimonial d'oficines, no descarta fer habitatges o vendre una part residencial a un promotor. "Totes les opcions estan obertes", ha indicat Viñolas, que malgrat tot ha deixat clar que això "no vol dir que de sobte tornem a fer pisos".

Que la part més important del pla d'inversions vagi a Madrid Viñolas ho ha desvinculat del trasllat de seu de la companyia: ha dit que obeeix a criteris de mercat. "El mercat d'oficines de Madrid és de 15 milions de metres quadrats i el de Barcelona, de 5 milions; nosaltres hem de tenir repartits els actius en una proporció similar", ha indicat.

El pla Alpha III de Colonial no afecta l'oferta pública d'adquisició (opa) que la companyia té en marxa per comprar la competidora Axiare. A més, Colonial disposa de prou liquiditat i estructura financera per fer front a aquestes inversions sense haver d'ampliar capital i sense superar el 40% d'endeutament, segons la directora financera, Carmina Ganyet, que ha indicat que si cal finançament, com en altres cops, es recorrerà al mercat de bons.