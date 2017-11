Colonial llança una oferta per Axiare per ser líder europeu en oficines

Colonial, la immobiliària de l'Íbex-35 que després de l'1-O va traslladar la seva seu de Barcelona a Madrid, ha presentat una oferta pública d'adquisició (opa) per adquirir el control de la seva competidora Axiare.

Si l'operació arribés a bon port, Colonial es convertiria en una immobiliària líder a Europa especialitzada en el sector de les oficines, amb uns actius totals al voltant dels 10.000 milions d'euros. Colonial va entrar en el capital d'Axiare l'octubre dels 2016 amb la compra d'un 15,49% de la companyia.

Fins ara, el màxims responsables de Colonial, el president Juan José Brugera i el conseller delegat Pere Vinyolas, havien qualificat sempre de "financera" aquesta participació a Aixiare. Però Colonial acava de comprar un 13,3% addicional de la companyia, amb la qual cosa la seva participació a Axiare és ara del 28,79%.

L'oferta que planteja ara Colonial és per al 71,21% d'Axiare que encara no controla, i ofereix 18,50 euros per acció, un preu que comporta una prima del 13% sobre els 16,36 euros de cotització de l'acció d'Axiare divendres passat i del 20,8% sobre la cotització mitjana de la companyia dels últims tres mesos.

Aquesta oferta comporta valorar la totalitat d'Axiare en 1.462 milions d'euros. Si Colonial aconsegueix que s'hi sumin tots els accionistes d'Axiare, l'operació pujaria a uns 1.200 milions d'euros.

L'opa està condicionada a obtenir el suport d'almenys el 50% més una de les accions d'Axiare, incloent-hi el 28,79% que ja estan en mans de Colonial. El consell d'administració d'Axiare va qualificar d'"hostil" l'entrada al seu capital de Colonial l'octubre de l'any passat.

Si es tanqués l'operació, Colonial es convertiria en la primera propietària d'edificis d'oficines d'Espanya i en una de les primeres d'Europa, amb uns actius valorats en 9.794 milions d'euros. Colonial centra les seves inversions en les ciutats de Barcelona, Madrid i París. A més, seria la primera fusió entre socimis (societats d'inversió immobiliària que cotitzen a borsa) a Espanya.

Més pes a Madrid

L'operació, si s'acaba tancant, faria que el mercat de Madrid guanyés pes en la cartera de Colonial. La fusió de les dues empreses sumaria així una cartera d'1,7 milions de metres quadrats d'oficines, capaç de generar una facturació total d'uns 350 milions d'euros, import que s'elevarà fins a uns 470 milions una vegada concloguin els projectes actualment en desenvolupament .

En concret, Axiare aportaria 24 edificis, en la seva major part situats a Madrid, als 63 que actualment té la Colonial (23 a la capital, 19 a Barcelona i 21 a París).

L'operació permetrà així a Colonial incrementar el pes del mercat de Madrid, que suposarà el 27% del total, davant de Barcelona, que seguirà representant un 10% del negoci. França, on Colonial té la filial Société Foncière Lyonnaise (SFL), es manté no obstant això com a primera font d'ingressos de la firma, atès que suposa el 58% del total.

Les oficines copen el 74% de la cartera d'actius de la socimi Axiare, que presideix Luis López de Herrera-Oria i que té un valor total d'uns 1.700 milions. La resta d'actius de la firma es reparteixen entre centres logístics i comercials.

Colonial, participada pel grup mexicà Finaccess, el fons sobirà de Qatar i la família Puig, emmarca l'operació en la seva estratègia de creixement, que fins ara desenvolupava mitjançant la compra d'immobles o lots d'immobles, o fins i tot la seva promoció.

La companyia preveu finançar l'opa mitjançant una combinació de capital disponible, emissions de bons i vendes d'actius no estratègics. La firma assegura que compta amb el compromís dels accionistes per aportar fins a 250 milions d'euros en el marc d'una pròxima ampliació de capital.

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha suspès aquest dilluns al matí la cotització de les dues companyies mentre Colonial notificava la seva oferta, però a dos quarts d'onze ha aixecat la suspensió. L'acció de Colonial pujava un 1,95% en tornar a cotitzar, mentre que els títols d'Axiare avançaven el 14,15%.