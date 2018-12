Comerços de Glòries es revolten contra la gestora del centre comercial

Més de la meitat dels comerços que operen al centre comercial Glòries, a Barcelona, reclamen a l'empresa gestora, la multinacional Unibail-Rodamco-Westfield, que "doni resposta" i aporti solucions als problemes estructurals del centre, entre els quals destaquen goteres en diverses zones i falta de projecció comercial, que han comportat el tancament de diversos establiments en els darrers mesos.

Després d'una reunió que es va celebrar dijous passat, finalment una setantena dels operadors del centre s'han unit per contactar amb l'ajuntament de Barcelona i el departament d'Empresa de la Generalitat per tal que prenguin mesures per revertir la situació, segons la seva portaveu Ingrid Castells. A més, els comerços han emès un comunicat en el qual denuncien que "la mala gestió per part d’Unibail-Rodamco-Westfield està portant al límit la resistència dels operadors, alguns dels quals ja s’han vist obligats a tancar".

Glòries va ser reinaugurat el novembre del 2017 després d'una inversió de 140 milions d'euros. Els operadors denuncien que, des de llavors, Unibail-Rodamco-Westfield no ha donat cap resposta als "problemes de caràcter constructiu del centre arran de les obres de remodelació i reestructuració", així com "la falta d'accions de màrqueting per atraure visitants", tant en la reinauguració com duent a terme altres accions de promoció i dinamització al llarg de l'any i en campanyes especials, com Nadal. Entre els problemes, destaquen l'aparició de goteres, humitats, pudors, un accés defectuós a l'aparcament i la falta de calefacció.

Per la seva banda, Unibail-Rodamco-Westfield ha declinat fer declaracions sobre aquesta discussió. No obstant, fonts properes a l'empresa asseguren que el centre es troba "en fase d'enlairament" i que està duent a terme els treballs de reforma i adequació "habituals" en aquesta fase. Les mateixes fonts insisteixen que el centre està "compromès al 100% amb els socis" de Glòries. Unibail-Rodamco-Westfield també opera altres centres comercials a la capital catalana, per exemple La Maquinista.

"No només és un tema d'obres", diu la portaveu dels comerciants, que ressalta el "sentiment de decepció" dels operadors amb la gestora. Tot i així, Castells diu que la gestora no ha comunicat als comerciants que durà a terme obres de millora a partir del febrer del 2019, i que se n'han assabentat per altres vies.

Els comerços que denuncien aquesta situació volen mantenir l'anonimat per "no començar amb una caça de bruixes", ja que en alguns casos són empreses –també multinacionals– que operen en altres centres comercials barcelonins, i en altres són antics propietaris de franquícies que no volen perjudicar les empreses. La portaveu dels comerciants afirma que algunes operadores tenen processos judicials oberts amb Unibail-Rodamco-Westfield per la gestió de Glòries, però que el conjunt de comerciants que ara s'han unit volen evitar judicialitzar el procés i mantenen la confiança que les administracions donaran resposta a les seves peticions.