La Comissió Europea multa Guess amb 40 M€ per vendre més car a l'Europa de l'Est

La Comissió Europea ha multat l'empresa de moda Guess amb 40 milions d'euros per fer pagar més cars els seus productes als països de l'Europa de l'Est. Segons ha anunciat aquest dilluns l'executiu comunitari, Guess incomplia les normes del mercat únic perquè restringia la publicitat online al detall però també restringia les vendes transfrontereres en altres països membres: Bulgària, Croàcia, la República Txeca, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, Romania, Eslovàquia i Eslovènia. Aquests països podien arribar a pagar entre un 5% i un 10% més.

Tal com explica la Comissió en un comunicat, aquestes pràctiques trenquen amb les normes del mercat únic europeu, perquè eviten que els consumidors de la UE puguin comprar amb les mateixes condicions en tots els estats membres. Com que s'impedia la publicitat al detall d'altres països, l'empresa podia mantenir "preus al detall artificialment elevats. És el que s'anomena 'geoblocking', que es va prohibir definitivament a principis d'aquest desembre arreu de la UE.

Guess, com diu la Comissió, distribueix i té llicències de roba i accessoris amb marques com 'Guess' i 'Marciano' i opera amb un sistema de distribució dins l'Àrea Econòmica Europea. La Comissió explica que en general les empreses són lliures d'establir el sistema de distribució. Però això no treu, diu la Comissió, que el sistema hagi de complir amb les normes europees particularment amb l'obligació de llibertat de compra i venda transfronterera.

Aquesta sanció es remunta al juny del 2017, quan la Comissió va obrir un procés d'investigació a les pràctiques de Guess. Finalment, ha conclòs que l'empresa restringia l'autorització de publicitat online en territoris del centre i l'est d'Europa, on podia arribar a cobrar entre un 5% i un 10% més. Per tot això, conclou que Guess va cometre pràctiques il·legals, des del 2014 fins al 31 d'octubre del 2017.