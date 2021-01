L'empresa hostalera Eurest farà un ERO al Tanatori Sancho de Ávila i en un menjador social a Barcelona

Eurest Catalunya començarà un procés d'acomiadament col·lectiu (ERO) que impactarà directament sobre dos centres de Barcelona: el Tanatori Sancho de Ávila (propietat de l'empresa Mèmora) i el Menjador Social de Navas, que depèn de l'Ajuntament de Barcelona. Així ho explica aquest dilluns el sindicat CNT, que afirma que aquests acomiadaments són una part de tots els que farà a l'Estat el grup de serveis d'hostaleria Compass, propietari d'Eurest. Consultada per l'ARA, Eurest Catalunya confirma la intenció de començar un procediment d'acomiadament col·lectiu i que el període de consultes s'iniciarà quan es constitueixi la taula negociadora. A més, l'empresa assegura que això es va comunicar formalment als representants dels treballadors a principis de mes.

El sindicat afirma, però, que la multinacional no els ha informat "en cap moment" de l'existència d'aquest pla, cosa que, segons ells, implica que no reconeixen una "representació que reuneix el 100% dels treballadors de Sancho de Ávila, i més del 20% del Menjador Social de Navas".

De fet, per a la CNT el problema és doble: per una banda, els acomiadaments en dos centres de treball que estan oberts i funcionant a ple rendiment i, per l'altra, la mala relació que mantenen amb l'empresa, que fa que des d'aquest sindicat no tinguin cap pista sobre en quina mesura afectarà la mesura els treballadors. Després que els empleats de la cafeteria del tanatori descobrissin que mentre ells estaven en ERTO l'empresa havia operat amb personal nou, s'hi han fet 59 piquets, dues vagues de tres dies i diverses denuncies guanyades a Inspecció de Treball, indica la CNT. Aquest expedient laboral "té un component de repressió sindical molt clar", apunta un portaveu del sindicat.

Futures mobilitzacions

"La imposició d'aquest ERO suposa un atac a tota la classe treballadora en un moment d'emergència social que deixarà al carrer centenars de treballadors a tot l'Estat", defensen en el comunicat. Davant de tot això, aquest sindicat ha anunciat que es faran mobilitzacions fins que aconsegueixin que es retiri l'ERO tant al tanatori com al menjador social. Entre les actuacions, es prepara per a un procés judicial.

Compass Group és la multinacional britànica més gran del món al seu sector, els del serveis alimentaris per contracte. És propietat dels fons BlackRock, MFS Investment Management i Invesco, i aquí a Espanya opera sota la marca Eurest, tot i que utilitza diversos noms segons el sector al qual s'adreci.