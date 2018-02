Competència creu que Montoro posa càrregues injustificades a plataformes com Airbnb

El ministeri d'Hisenda, del qual és titular Cristóbal Montoro, va impulsar un reial decret per evitar el frau fiscal en les plataformes de lloguer vacacional, com ara Airbnb. Doncs l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) considera que aquest decret pot "afectar significativament" l'activitat d'aquestes plataformes" i "perjudicar la competència".

En un informe publicat aquest divendres, l'ACCO recorda que el reial decret modifica els procediments de gestió i inspecció tributària per lluitar contra el frau fiscal comés a través de plataformes col·laboratives.

Entre altres aspectes, el decret introdueix un article en què s'imposen noves obligacions d'informació als intermediaris i, especialment, a les plataformes que intervenen en la cessió d'habitatges amb finalitat turística.

Així, les plataformes han d'informar de les dades de la persona que lloga l'habitatge, l'import cobrat pel lloguer i la referència cadastral. Aquestes exigències Competència les considera justificades per la necessària lluita contra el frau fiscal, malgrat que indica que és "desproporcionada respecte dels intermediaris que no disposen de tota aquesta informació", com passa en el cas de les plataformes tecnològiques, que no intervenen en la transacció econòmica del lloguer.

A més, l'ACCO considera que "no està prou justificada" l'exigència de les dades referides al titular de l'habitatge, la persona que el cedeix, el nombre de dies d'ocupació i el número de contracte, perquè "no compleix amb els principis de necessitat i proporcionalitat, atesa la manca de rellevància fiscal d’aquesta informació".

L'ACCO també apunta que el reial decret d'Hisenda pot vulnerar les directives comunitàries de serveis i comerç electrònic aprovades per Brussel·les.

Per a Competència, aquesta obligació de les plataformes de recopilar dades i comunicar-les a l'Agència Tributària estatal "suposa una càrrega administrativa que pot perjudicar les condicions de competència en el mercat" i pot esdevenir una barrera d'entrada per a nous operadors, a més de ser un obstacle a l'activitat dels operadors ja existents.

l'ACCO indica que això afectaria de forma més important les plataformes digitals més petites, que són les que tot just s'acaben d'introduir en el mercat, i les que pretenen posar en marxa un model de negoci innovador i diferenciat.

Perjudica els consumidors

"Aquest deteriorament de les condicions de competència en el mercat repercuteix negativament en la innovació, la varietat i la qualitat dels serveis, i perjudica els consumidors i usuaris", recorda l'ACCO, que a més considera que el decret desatén la recomanació que va fer el 2014 indicant que "l'actuació dels poders públics s’hauria d’encaminar a propiciar un entorn de mercat flexible que possibiliti el desenvolupament de l’activitat d’aquests 'marketplaces', de manera que les restriccions a la competència (enteses com a barreres a l’entrada o requisits per a l’exercici i desenvolupament de l’activitat per part dels nous oferents) siguin únicament les necessàries i proporcionades".

L'ACCO expressa la seva preocupació per la manera com aquests requisits que posa Hisenda poden afectar Catalunya, i en concret Barcelona, com a important 'hub' tecnològic del sud d'Europa, amb afectació d'un subsector molt rellevant de l'àmbit dels serveis com és el turisme.

De fet, fins i tot apunta que l'elevada càrrega administrativa que comporta complir aquest decret podria "comportar potencialment" que les empreses consideressin la possibilitat de traslladar la seu a un altre estat de la Unió Europea.