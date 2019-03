Competència multa Naturgy amb 1,2 M€ per encarir el rebut fins un 14% a alguns clients

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha multat amb 1,2 milions d'euros Gas Natural Serveis (actualment denominada Naturgy Iberia) per incomplir les mesures de protecció al consumidor, recollides en la Llei del sector d'hidrocarburs.

Segons Competència, la companyia va recomanar canviar la tarifa de gas a 48.700 clients, sense informar-los de l'increment del preu del subministrament que suposava el canvi de condicions contractuals. El canvi en les condicions dels seus contractes va encarir les seves factures entre el 8% i el 14%, segons assenyala l'organisme presidit per José María Marín Quemada.

La CNMC va tenir coneixement d'aquest cas a través de l'escrit remès per una associació de consumidors. En aquest, s'informava que Naturgy Iberia estava remetent comunicacions comercials a clients amb contractes referenciats a la tarifa regulada (TUR) per a que passessin a una denominada tarifa estable, del mercat lliure: L'oferta es feia sense informar degudament sobre els canvis de condicions en els seus contractes o l'augment de preu als clients, segons la CNMC.

L'oferta, segons la CNMC, es feia sense indicar amb claredat la seva repercussió econòmica, i sense informar al consumidor que la nova tarifa suposava un increment en el preu del subministrament. Segons ha comprovat la CNMC, la nova oferta suposava un increment de la factura d'entre un 8% i un 14% (entre 30 i 42 euros l'any, segons el consum del punt de subministrament).

A més, Naturgy indicava que la nova tarifa s'aplicaria de manera automàtica en la propera renovació, tret que el client truqués a un telèfon gratuït sol·licitant mantenir la tarifa actual. La comunicació de Naturgy va incomplir diversos apartats de la Llei del sector d'hidrocarburs, en no haver informat degudament de la modificació del contracte i de l'increment de preus als consumidors de manera transparent i comprensible, segons Competència, i per això considera que Naturgy Iberia és responsable d'una infracció greu.

Naturgy recorrerà davant de l'Audiència Nacional la multa en considerar que "no està justificada i és injusta", segons informa Europa Press, que cita fonts de la companyia que han indicat que la seva actitud ha estat en tot moment "transparent" i que va dur a terme una "comunicació directa i deguda".

L'empresa energètica va assenyalar que Gas Natural Serveis va traslladar el juny del 2017 a 40.000 clients una proposta de renovació. Segons la companyia, el contracte anterior prenia com a referència el preu de la Tarifa d'Últim Recurs (TUR), preu que canvia cada tres mesos i que varia segons el Brent i el futur del mercat UK (NBP) com a representació del mercat internacional del GNL.

Així, va oferir tres opcions per al nou any contractual: un preu fix, que evita aquestes variacions; la possibilitat de seguir referenciat a la TUR i l'opció de contractar un altre comercializador.