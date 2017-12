Competència porta al Suprem el seu enfrontament amb el ministre Nadal

L'enfrontament que mantenen la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) i el ministre d'Energia, Turisme i Agenda Diogital ha arribat als tribunals. La CNMC ha presentat un recurs contenciós administratiu contra el real decret del ministeri que regula diversos aspectes del mercat elèctric, entre d'altres les liquidacions.

L'enfrontament entre l'organisme que presideix José María Marín Quemada i el ministeri d'Álvaro Nadal ja fa temps que dura. De fet, Competència va fer un requeriment al ministeri reclamant que li retornés les competències sobre el mercat elèctric que li pren aquest decret. Un requeriment que el ministeri no va atendre.

La CNMC recorre els articles 3.1 i 4.1 del decret i argumenta que la Comissió Europea defensa que han de tenir més competències sobre el mercat elèctric els organismes supervisors independents, enlloc dels governs.

El reial decret, aprovat pel govern el passat mes d'octubre, desenvolupa l'adaptació de l'estructura del ministeri per assumir competències que fins llavors eren de la CNMC. Entre aquestes funcions que assumeix el ministeri hi ha la inspecció i liquidació del mercat elèctric, així com la supervisió dels hidrocarburs líquids, els sistemes de certificats de biocombustibles i el control de les operacions. La clau de l'enfrontament és, sobretot, la determinació i repartiment de les quanties dels peatges elèctrics.

Els peatges d'accés a les xarxes -els costos regulats per sufragar les inversions en xarxes- suposen uns 7.000 milions d'euros del total dels 19.000 milions d'euros que representen els costos regulats del sistema elèctric.

Referent a això, el secretari d'Estat d'Energia, Daniel Navia, va assenyalar aquesta setmana que no veia un "risc de multa" per part de la Comissió Europea per aquest conflicte amb la CNMC, ja que considerava que la proposta presentada per Espanya, per la qual el regulador els fixarà encara que sota l'orientació del govern, està sent valorada per Brussel·les.

Restriccions a les VTC

Aquest bo és l'únic enfrontament de la CNMC amb el govern espanyol conegut aquest divendres. Competència ha fet un informe en el que considera que les noves mesures que ultima el ministeri de Foment per regular el sector dels vehicles de lloguer amb conductor (VTC) i el taxi "no estan justificades" i, a més, "restringeixen la competència en el sector". Les llicències VTC són les que utilitzen algunes aplicacions, com Uber o Cabify.

Així ho indica el 'superregulador' en l'informe que ha emès sobre el projecte de reial decret que el ministeri que dirigeix Íñigo de la Serna prepara per solucionar el conflicte obert entre el sector del taxi i les empreses com Uber i Cabify davant les milers de llicències que aquestes empreses estan obtenint per via judicial.

En l'informe, la CNMC conclou que "els nous requisits que Foment imposa a les empreses i particulars que ofereixen serveis alternatius al taxi per al transport de viatgers en vehicles de turisme, els anomenats VTC, restringeixen la competència en el sector i no estan justificades sota els principis de necessitat ni proporcionalitat".

L'òrgan que presideix José María Marín Quemada recorda que d'altres vegades ja ha manifestat la seva "preocupació" per la regulació de les empreses com Uber a Espanya.

Així mateix, remarca que té presentat un recurs, encara pendent de resolució, contra la normativa aprovada el 2015, per la qual el Govern espanyol va tornar a regular el sector que s'havia liberalitzat el 2009, i es va imposar un ràtio per a la concessió de llicències de taxi i de VTC, a raó de una llicència d'aquestes per cada trenta que s'atorguin a taxistes.