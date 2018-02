Competència creu que Uber i Cabify haurien de poder circular pel carril bus

L’eterna disputa entre el taxi i el sector de les VTC–les llicències professionals que fan servir Cabify i Uber per operar a l’Estat– continua i aquesta vegada el conflicte és sobre l’asfalt. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) va publicar ahir un informe en què considera que els vehicles de les VTC tenen dret a circular pel carril bus, les zones de circulació restringida i aparcar sense límit de temps.

Així doncs, demanda que les seves condicions a la carretera s’equiparin als avantatges dels quals ja gaudeix el taxi. Competència explica que la seva unitat de vigilància de la unitat de mercat ha detectat que algunes ciutats apliquen límits a la circulació de les VTC per afavorir els taxistes.

Per exemple, el supervisor de la competència assegura que la normativa de circulació a Barcelona reserva el carril bus als taxis i “fins i tot els permet, en certs casos, realitzar girs i fer servir vies prohibits per a altres vehicles”. En el cas de Madrid, critica que encara que les VTC poden gaudir de les mateixes excepcions en l’aparcament que els taxis, en el cas dels cotxes d’Uber i Cabify el conductor ha de ser dins el vehicle, mentre que els taxistes poden abandonar-lo uns moments “per necessitats del servei”.

Així doncs, la CNMC denuncia que malgrat els taxistes i les VTC son competència directa les administracions locals no els tracten de la mateixa manera, fet que perjudica el model de negoci dels segons. El sector del taxi sempre ha reivindicat que el model d’empreses com Uber i Cabify s’assembla massa al seu i ha criticat que aquests vehicles facin servir espais reservats per a ells.

Restriccions a Barcelona

Precisament, a finals del 2017 l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va presentar com a presidenta de l’Àrea Metropolitana una mesura per frenar els peus a la circulació de les VTC en aquesta regió. Aquesta nova regulació vol establir una doble autorització per aquests tipus de vehicles, és a dir, que els demanarà una segona llicència per poder operar.

L’AMB justifica aquesta normativa en les seves competències en medi ambient, ja que considera que l’arribada de 3.000 noves llicències VTC per la via judicial tindria un impacte negatiu en la circulació i la qualitat de l’aire de la ciutat.