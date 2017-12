Competència autoritza la primera fase de la fusió entre Bankia i BMN

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha autoritzat en primera fase el procés de fusió entre Bankia i el Banco Mare Nostrum (BMN). La unió de les dues entitats es va aprovar al setembre i culminarà a finals d'aquest any.

La companyia que presideix José Ignacio Goirigolzarri encara està tancant les càlculs de l'impacte que tindrà la fusió sobre la seva plantilla i la seva xarxa d'oficines. Segons el calendari previst per les dues entitats, BMN i Bankia obtindran les autoritzacions restants per a la seva unió abans de final d'any, mentre que la integració informàtica de tots dos bancs tindrà lloc en el segon trimestre de 2018. Per la seva banda, el conseller delegat de BMN, Joaquín Cánovas, s'incorporarà al comitè de direcció de Bankia quan es dugui a terme la integració de les dues entitats.

L'operació també té el vist-i-plau europeu