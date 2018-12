Competència defensa que les operadores evitin les fusions

El desplegament del 5G –i les quantioses inversions que suposarà– ha aixecat al sector de les telecomunicacions una nova onada de rumors de fusions. Tot i així, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha deixat clar aquest dijous que la concentració no és la direcció en què han d'anar les operadores. El president de l'organisme, José María Marín Quemada, ha assegurat en el seu balanç del 2017 que és "una bona notícia" que actualment hi hagi quatre companyies que es reparteixin el mercat a Espanya.

No obstant això, ha admès que pot "entendre" que hi hagi companyies que no se sentin còmodes amb aquest escenari i que creguin que no hi ha espai per a tants operadors. Les paraules de Marín Quemada van dirigides sobretot a MásMóvil, que en l'últim any no ha parat d'esgarrapar clients als altres tres actors de l'oligopoli (Movistar, Vodafone i Orange).

A diferència dels Estats Units i la Xina, on un mercat molt més gran en volum d'usuaris es reparteix entre quatre o cinc companyies, a Europa hi ha molta més diversitat d'operadores de telecomunicacions. Això ha provocat les demandes d'alguns dels peixos més grossos, que consideren que els reguladors haurien de permetre fusions sense que això alteri la competència.