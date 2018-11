Competència fixarà la tarifa elèctrica a partir del gener

La Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) serà qui fixarà els peatges elèctrics i del gas a partir del mes de gener, tal com demanava Brussel·les, segons ha explicat la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, en una entrevista al diari 'Cinco Días'.

Ribera reconeix que solucionar el conflicte sobre qui ha de fixar les tarifes va ser el primer encàrrec que va rebre del comissari europeu d'Energia i Clima, Miguel Arias Cañente. La ministra compleix així amb les exigències de Brussel·les, que venen d'un comissari del PP, i reverteix el conflicte creat per l'anterior ministre d'Energia, Álvaro Nadal, també del PP, que va donar al govern espanyol les competències sobre les tarifes.

"Aquestes tarifes correspondran al regulador independent", assegura la ministra, que afegeix que el conflicte "era una de les qüestions institucionals més absurdes: pots discutir fins on es vol arribar, però no enrocar-te, com va fer Nadal".

El càlcul de les tarifes, explica la ministra, "l'han de fer tècnics independents, tot i que amb un diàleg fluid amb el govern, tenint en compte l'orientació de la política energètica i que encaixi amb el legislador".