Competència investiga si Telefónica va perjudicar els seus competidors

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha incoat un procediment sancionador contra Telefónica per la presumpta discriminació als seus competidors en els temps de resolució d'avaries en els serveis majoristes de fibra i coure, segons ha informat aquest dilluns l'organisme que presideix José María Marín Quemada.

En un comunicat, la CNMC ha destacat que Telefónica podria haver incorregut en diferents conductes discriminatòries als seus competidors, empitjorant els temps de provisió i de resolució d'avaries dels serveis majoristes de coure i fibra en diferents períodes de temps durant els mesos analitzats, del gener del 2017 al març del 2018.

Competència ha assenyalat que a partir de les dades que ha analitzat s'han trobat indicis suficients que Telefónica hauria incomplert l'obligació de no discriminació que té imposada donada la seva posició com a operador amb poder significatiu de mercat en els mercats majoristes de banda ampla.

En concret, Telefónica ha de prestar a altres operadors "recursos equivalents" als que es proporciona a si mateixa "en les mateixes condicions i terminis", que en els dos casos estan recollits en les ofertes majoristes aprovades per la CNMC. L'obligació de no discriminació que té imposada Telefónica es refereix tant a la qualitat del servei com als terminis de lliurament i altres condicions del subministrament, amb independència de la ubicació física.

Segons la CNMC, Telefónica hauria subministrat serveis i reparat avaries dels seus clients en terminis més bons que els registrats per a la provisió i manteniment dels serveis majoristes prestats als operadors alternatius. Els indicis trobats en el marc de l'expedient sobre la realització de l'esmentada presumpta pràctica discriminatòria indiquen que Telefónica podria haver incorregut en una infracció molt greu de la llei general de telecomunicacions.

La incoació d'aquest expedient no prejutja el resultat final de la investigació, ha explicat la CNMC, que ha assenyalat que ara s'obre un període màxim d'un any per a la instrucció de l'expedient i per a la seva resolució.

Investigació contra les consultores

La CNMC també ha obert una investigació per possibles pràctiques anticompetitives d'empreses de consultoria. L'organisme sospita que algunes consultores podrien haver intercanviat informació i haver-se repartit contractes de diversos tipus arreu del territori espanyol.

La setmana passada, la CNMC va dur a terme inspeccions en seus de diverses companyies que operen en aquest sector. Les inspeccions formen part d'una investigació oberta per la CNMC arran de la informació traslladada per les autoritats de competència del País Basc. Aquests escorcolls són un pas preliminar en la investigació i no suposen l'obertura d'un expedient.