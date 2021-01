Competència investigarà la forta pujada del preu de la llum

El govern espanyol ha demanat a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) que investigui la forta pujada del preu de la llum d’aquest inici d’any, que ha batut aquest divendres un rècord històric. Ho ha confirmat via Twitter el ministre de Consum, Alberto Garzón. Prèviament fonts del ministeri per a la Transició Ecològica ja havien apuntat a aquesta investigació, per avaluar "si hi ha hagut alguna irregularitat", i apuntaven la sensació que l'energia nuclear i la hidroelèctrica s’estan oferint molt cares al mercat.

Garzón ha apuntat que l'executiu espanyol està "buscant solucions definitives per a una tarifa regulada que protegeixi especialment les famílies més vulnerables”. Però el ministre no ha pogut defugir la polèmica política. La pujada del preu ha provocat indignació a l'oposició, que s'ha girat en contra especialment del vicepresident segon del govern espanyol, Pablo Iglesias, que ha vist com dirigents d'altres partits li han recordat una piulada seva de l’any 2017 en la qual acusava de "còmplice" l’executiu si consentia la "cobdícia" de les elèctriques.

La portaveu del PP al Congrés, Cuca Gamarra, ha assenyalat "l'estafa política de l'escut social" i ha anunciat a través de Twitter que el seu partit demanarà la compareixença a la cambra baixa d'Alberto Garzón i la vicepresidenta de Transició Ecològica, Teresa Ribera. També Bildu ha demanat la compareixença dels dos ministres.

Per la seva banda, Cs ha registrat una bateria de preguntes sobre quines mesures es planteja implementar el govern espanyol per pal·liar els efectes d’aquests increments per a les famílies. El portaveu de Compromís, Joan Baldoví, també ha subratllat que l'executiu "té la capacitat de regular" aquesta pujada de preus.

Ja s'havien viscut polèmiques similars. A finals del 2013, amb el govern del PP i José Manuel Soria de ministre, hi va haver una forta pujada del preu de la llum. La conseqüència va ser la reforma del mercat elèctric, i també una investigació de Competència, que va concloure que Iberdrola havia reduït l’oferta d’algunes de les seves centrals hidroelèctriques per fer pujar el preu. La CNMC va multar l’elèctrica que presideix Ignacio Sánchez Galán amb 25 milions d’euros i la companyia va presentar un recurs que està pendent de resolució als tribunals.

El mercat elèctric peninsular és marginalista. És a dir, el preu el marca l'última tecnologia que entra en l'oferta, que normalment és la més cara: primer entra la nuclear, perquè les centrals no es poden aturar, i després van entrant altres tecnologies com les renovables, acabant amb les més cares, bàsicament les centrals de gas.

Però els últims dies s'ha produït un increment del preu, en part provocat per l’augment de la demanda causat per l’onada de fred lligada a la tempesta Filomena, però també per un augment del preu de la nuclear i la hidroelèctrica i un encariment del gas que s'utilitza a les centrals de cicle combinat.

Petita treva per a dissabte

El mercat fixa el preu hora a hora amb un dia d’anticipació. I aquest dissabte hi haurà una petita treva en l’escalada, ja que el preu majorista de l’electricitat serà un 15% inferior al de divendres, tot i que es mantindrà car, per sobre dels 80 euros per megawatt hora (MWh). En concret, el pool (el mercat majorista) ha marcat per a aquest dissabte un preu mitjà diari de 80,66 euros per MWh, lluny dels 94,99 euros per MWh d'avui divendres, segons les dades de l'operador de mercat ibèric (Omie). Tot i la baixada del preu mitjà, el pic màxim dissabte tindrà un preu de 121,24 euros el MWh, superior al màxim d'aquest divendres, de 114,89 euros.

Aquest divendres el preu mitjà ha arribat a un màxim històric al triplicar la mitjana de tot l'any 2020, que es va situar al voltant dels 33 euros el MWh.