Competència paralitza els pagaments de la indemnització pel Castor

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha paralitzat els pagaments destinats a materialitzar el dret de cobrament pel deute del magatzem Castor, que està en mans de Banco Santander, Bankia i Caixabank, segons consta en l'informe de la liquidació provisional del sector gasista corresponent al passat mes de novembre.

El regulador indica així que, en aplicació de la sentència del passat mes de desembre del Tribunal Constitucional, els titulars d'aquests drets de cobrament "deixen de ser subjectes del sistema de liquidacions".

A més, la CNMC assenyala que "s'eliminen del procediment de liquidació de l'exercici en curs, els costos d'operació i manteniment reconeguts a càrrec del sistema gasista".

El deute per Castor, que va ascendir a 1.350 milions d'euros, va ser col·locat per Enagás en 2015 a Banco Santander, Bankia i Caixabank a un tipus d'interès del 4,3% i a tornar en 30 anys. D'aquesta manera, aquestes tres entitats són els titulars d'aquests drets de cobrament, que ascendeixen a uns 80 milions d'euros anuals i s'incloïen en el sistema gasista. La decisió de la CNMC també afecta Enagás, encarregada del manteniment de Castor, encara que en aquest cas la seva retribució per això és anual.

En concret, aquests drets de cobrament de les tres entitats bancàries corresponents al deute per Castor ascendeixen a 6,7 milions d'euros mensuals, quantitat que ha estat paralitzada en aquesta liquidació.

Així, els pagaments de les liquidacions anteriors de 2017 rebuts per les tres entitats pels drets de cobrament per Castor ascendeixen a 67,21 milions d'euros en el passat exercici.

Pel que fa als pagaments corresponents als exercicis 2015 i 2016 per Castor, ja van ser liquidats, per la qual cosa caldrà decidir ara si correspon a la CNMC o al propi Govern la seva reclamació, segons han indicat a Europa Press en fonts coneixedores del procediment.

Indemnització anul·lada

El passat 21 de desembre, el Tribunal Constitucional va declarar "nuls i inconstitucionals" alguns articles del reial decret llei aprovat en 2014 que contemplava la hibernació del magatzem subterrani de gas de Castor i en el qual es reconeixia una compensació de 1.350 milions d'euros per a la empresa promotora Escal UGS, participada per ACS, la constructora que presideix Florentino Pérez.

En la sentència, el Tribunal no entrava en el fons de la indemnització que va rebre Escal UGS per la decisió adoptada sobre Castor, centrant-se més en el fons de com es va fer aquesta indemnització a través de l'aprovació d'un reial decret d'urgència.

El 2014, el govern espanyol va aprovar un reial decret llei en el qual s'establia la hibernació del Castor, després d'haver provocat un seguit de sismes, i en el qual es reconeixia aquesta compensació per a l'empresa promotora, l'import es va decidir repercutir durant 30 anys a la tarifa de gas.

El ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, compareixerà aquesta tarda al Congrés per explicar les mesures que adoptarà el Govern després de la sentència del Tribunal Constitucional que declarava inconstitucional el pagament d'aquests 1.350 milions d'euros de compensació econòmica a l'empresa Escal UGS, a la qual es va encarregar el projecte de gas Castor.