Competència nega ara que plataformes com Airbnb hagin afectat el preu de l'habitatge

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) defensa ara el model d'Airbnb. En aquest sentit, l'organisme desmenteix que els efectes d'aquestes plataformes de lloguer de pisos turístics hagin contribuït a augmentar el preu de l'habitatge i, de fet, assegura que fins i tot han tingut repercussions beneficioses per a l'economia.

"No n'hi ha cap evidència concloent, i tot i que sí que s'ha registrat un augment generalitzat dels preus de l'habitatge a Espanya en els últims anys, es deu a una confluència de factors econòmics", explica en l'informe, on afegeix que "no hi ha cap evidència d'una relació directa i exclusiva entre l'oferta de pisos turístics i el preu de l'habitatge".

Així ho ha manifestat Competència aquest dilluns després de publicar l'estudi, en què, a més, afirma que, encara que no existissin les corporacions de pisos turístics, el cost dels immobles també hauria crescut. La raó, defensa, és que si no hi hagués més oferta de pisos turístics s'haurien edificat més hotels. Una conseqüència que, diu, hauria desviat pisos del mercat residencial i hauria provocat un efecte a l'alça sobre els preus.

De fet, els efectes negatius d'Airbnb només ocupen una pàgina del document. En canvi, davant les queixes contra la plataforma, Competència en dedica quatre a mostrar els seus beneficis.