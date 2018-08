Competència posa fre a la via lliure per regular Airbnb

La lluita dels ajuntaments per frenar plataformes de lloguer turístic com Airbnb o HomeAway ha fet que Espanya ja tingui un reguitzell de normatives, amb requisits i condicions molt diferents, per abordar un mateix problema. Aquest és el missatge que ha reivindicat aquesta setmana la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) amb la impugnació dels reglaments en aquest àmbit de Madrid, Bilbao i Sant Sebastià. La decisió podria suposar un descans per a Airbnb, que s’enfronta a casos com el de la capital espanyola, on el consistori de Manuela Carmena demanarà una llicència professional als pisos que es lloguin durant més de 90 dies l’any. En el cas de les dues ciutats basques, les normatives també imposen restriccions com ara que els apartaments siguin en plantes baixes o primers pisos.

“No té cap sentit que vagi tot als tribunals”, afirma Rosa Guirado, advocada especialitzada en economia col·laborativa i fundadora de Legal Sharing. Per a l’experta, la solució passa per establir un mínim comú denominador a nivell estatal i després atendre les necessitats concretes de cada ciutat. De fet, el govern de Pedro Sánchez ja va insistir aquesta setmana que el seu objectiu és crear una nova llei que deixi clares les normes del joc.

La tensió en aquestes tres ciutats contrasta amb la relativa treva que s’ha establert els últims mesos entre la plataforma i l’Ajuntament de Barcelona. Mentre Airbnb ha continuat retirant oferta il·legal del seu catàleg, l’executiu de Colau ha reconegut diverses vegades que és favorable a regular el lloguer d’habitacions a turistes dins l’habitatge principal de l’amfitrió. Però perquè el home sharing sigui legal a Catalunya encara hi ha un front sense resoldre. La Generalitat està pendent d’aprovar finalment un decret de turisme que reculli aquest model i tregui del buit legal els casos en què és un particular qui ofereix habitacions de casa seva a visitants.

“Prohibir és poc imaginatiu”

Sigui com sigui, si l’Ajuntament de Barcelona acaba aprovant una regulació restrictiva, la CNMC ja adverteix que la impugnarà i seguirà el mateix periple judicial que els ajuntaments de Madrid, Sant Sebastià i Bilbao, que ja han respost que es veuran als tribunals. “Prohibir és sempre una solució poc imaginativa”, assenyalen fonts del regulador, que demanen als consistoris que seguin a intentar buscar solucions amb els tècnics de la CNMC.

Competència és conscient que ha obert una nova batalla que acabarà al Suprem. És on, justament, ha acabat la guerra que va començar el 2013 contra la primera regulació que van fer les comunitats autònomes del mercat del lloguer turístic i que va suposar un boom d’Airbnb. Fa cinc anys el PP va decidir canviar la llei d’arrendaments urbans i donar la competència a les comunitats. Llavors Airbnb es veia com una empresa d’economia col·laborativa, però amb els anys la bola de neu s’ha fet enorme i la CNMC ja la veu com una empresa, però “una empresa que ha arribat per quedar-se i que no es pot prohibir”, assenyalen les mateixes fonts de l’òrgan regulador.

La batalla per la regulació autonòmica, però, no va ser contra les decisions de coalicions d’esquerres sinó, majoritàriament, contra la regulació que van fer les comunitats del PP per beneficiar el lobi hoteler. A la Comunitat de Madrid, per exemple, només es podia llogar un pis turístic almenys cinc dies seguits. El gremi sabia bé que l’estada mitjana d’un empresari en un congrés era de menys d’una setmana, i va aconseguir que els populars imposessin aquesta regulació. La CNMC ho va impugnar, i el 2016 Airbnb es va sortir amb la seva: el Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) va eliminar el decret que estipulava un mínim de cinc dies d’estada. Ara el cas és al Suprem, com també la regulació a Galícia o Castella i Lleó, comunitats igualment governades pel PP.

Precisament, la CNMC ha preparat un informe, per difondre la setmana que ve, amb consells de com hauria de ser una regulació apropiada que no limiti el paper de les noves empreses com Airbnb. Però el regulador mateix admet que estem davant d’una qüestió molt complicada i assenyala que l’única solució és una “regulació eficaç i proporcionada” per a nous i vells actors.

Quines són les restriccions?

Madrid

El consistori demana una llicència per poder llogar apartaments turístics, però hi ha una moratòria d’un any per concedir-ne tant al centre com als barris adjacents.

Bilbao

Només permet els pisos turístics en plantes baixes o primers pisos, excepte si tenen accés independent al carrer. A més, cal una autorització i registre previ del pis.

Sant Sebastià

Té la mateixa regulació que Bilbao, però cal afegir-hi que estan prohibits els nous pisos turístics al centre i hi ha limitacions en altres barris.