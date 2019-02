Competència obre un expedient sancionador a 25 consultores com ara Deloitte, Indra o PwC

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha incoat un expedient sancionador contra 25 empreses del sector dels serveis de consultoria, entre les quals hi ha marques conegudes com ara Deloitte, Indra o PwC, després d'observar indicis racionals que han comès infraccions prohibides en la llei de defensa de la Competència.

Segons ha informat aquest dijous l'organisme que presideix José María Marín Quemada, aquestes pràctiques prohibides consistirien en acords o concertacions per al repartiment del mercat de serveis de consultoria en diverses licitacions, principalment públiques, tot i que també n'haurien afectat algunes de privades en gran part de l'Estat. Aquesta no és la primera actuació de la CNMC en casos de contractació amb les administracions públiques.

Així, la CNMC creu que les empreses expedientades haurien presentat ofertes fictícies per concórrer de manera concertada a licitacions entre els anys 2009 i 2018.

Les empreses a les quals s'ha obert l'expedient són Abay Analistas Económicos, Altia Consultores i la seva matriu Boxleo TIC; BmasiI Strategy, Competitividad Desarrollo e Innovación, Consultores de Políticas Comunitarias, Deloitte Consulting i Deloitte Financial Advisory, i la seva matriu Deloitte Financial Advisory; Gestiona XXI Consulting, Gizarpro, Idom Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U. i la seva matriu Idom, S.A; Indra Sistemas, Innovisions 21, Oesia Networks i la seva matriu Heisenberg 2014; Pa Consulting Services Limited i la seva matriu Pa Consulting Services Limited; PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, Red2Red Consultores, Regio Plus Consulting, T-Systems ITC Iberia i la seva matriu T-Systems International GmbH, i 97S&F S.L.

Així mateix, han sigut incoats directius de les empreses Bmasi Strategy S.L., Deloitte Consulting S.L.U.; Idom Consulting, Engineering, Architecture S.A.U., Innovisions 21 S.L., 97S & F, PricewaterhouseCoopers Assessors de Negocios S.L., Regio Plus Consulting S.L., i Red2Red Consultors S.L.

La incoació de l'expedient es produeix després de les inspeccions fetes per la CNMC els dies 23, 24 i 25 d'octubre del 2018 a les seus de les empreses del Grup Deloitte, Idom, PricewaterhouseCoopers (PwC) i Regio Plus Consulting.

La CNMC va iniciar la investigació quan l'Autoritat Basca de Competència li va remetre una investigació per un possible repartiment de contractes de serveis de consultoria licitats per l'administració autonòmica del País Basc i, en particular, la informació obtinguda en les inspeccions fetes per aquesta autoritat, els dies 11 i 12 de gener del 2017, a les seus de diverses empreses.

La incoació d'aquest expedient no prejutja el resultat final de la investigació i s'obre un període màxim de 18 mesos per a la instrucció de l'expedient i per a la seva resolució per la CNMC.