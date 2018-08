Comprar un pis a Catalunya requereix més esforç financer

Comprar un habitatge a Catalunya requereix un esforç per a les famílies que, segons alguns indicadors, supera la mitjana estatal i fins i tot pot arribar a duplicar el d’altres comunitats espanyoles. Els pisos són més cars; per tant, exigeixen un finançament hipotecari més elevat, i encara que els sous de mitjana a Catalunya també són més alts, la diferència no és tan accentuada com la diferència del preu de l’habitatge.

Alguns indicadors ho demostren. Per exemple, la hipoteca mitjana a Catalunya per finançar la compra d’un pis és de 142.345 euros, segons les dades del Col·legi de Registradors, una xifra que és 20.000 euros superior a la mitjana espanyola i que posa en evidència les diferències entre comunitats. A l’altre extrem, la hipoteca mitjana per comprar un pis a Extremadura és pràcticament la meitat que a Catalunya, 74.495 euros, segons les dades publicades pels registradors de la propietat.

Però aquest no és l’únic indicador que demostra que l’accés a l’habitatge a Espanya -i l’evolució dels preus dels pisos-és un mercat de dues velocitats. Així, per comprar un habitatge els catalans s’han d’endeutar més que la mitjana dels espanyols. El crèdit hipotecari contractat per cada metre quadrat a Catalunya és de 1.556 euros -per sobre de la mitjana espanyola, que és de 1.239 euros-, i més del doble que a Extremadura, on el crèdit contractat per cada metre quadrat d’habitatge és de 675 euros.

¿Per què els catalans s’han d’endeutar més per comprar un habitatge? Fàcil: els pisos a Catalunya són més cars. Segons les últimes dades del ministeri de Foment, el preu del metre quadrat d’habitatge lliure a Catalunya arriba als 1.906 euros, mentre que la mitjana espanyola se situa en 1.556 euros. Un extremeny paga, per un metre quadrat, menys de la meitat que un català, 861 euros.

Però fins i tot les diferències de preus es produeixen, malgrat que més suavitzades, en el pisos de protecció oficial. El preu de l’habitatge protegit a Catalunya, segons Foment, és de 1.204 euros el metre quadrat, mentre que la mitjana espanyola se situa en 1.129 euros i a Extremadura només en 755 euros.

Ingressos i cost

El problema no està només en la diferència de preus de l’habitatge i la necessitat d’un finançament més elevat, sinó en la diferència de poder adquisitiu, que és el que obliga a un esforç més gran als catalans que a la mitjana dels espanyols per accedir a un habitatge.

Mentre que el preu del metre quadrat a Catalunya i l’endeutament que es requereix per comprar un pis són quasi el doble que a Extremadura, el sou mitjà dels catalans tot just és un 19% superior al dels extremenys, segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE). El sou mitjà a Catalunya a tancament del 2017 era de 24.454 euros bruts anuals, mentre que a Extremadura és de 19.475 euros.

Per fer-se una idea de la diferència, mentre que el sou mitjà a Catalunya és un 5,6% superior a la mitjana de l’Estat, segons les dades de l’INE, el preu de l’habitatge és un 21,8% més elevat a Catalunya que la mitjana espanyola, segons les dades del ministeri de Foment.