El Congrés acusa el Banc d'Espanya i la CNMV d'haver "mirat cap a una altra banda" en la crisi financera

El Congrés reprova l'actuació del Banc d'Espanya i de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) per la seva actuació en la crisi financera que va afectar Espanya. La cambra baixa els acusa de no haver fet prou per evitar el daltabaix bancari i d'haver "mirat cap a una altra banda" davant la bombolla immobiliària.

En un dictamen aprovat aquest dijous en l'últim ple de la legislatura, els partits no assenyalen un únic i clar responsable de la crisi però sostenen que van fallar els mecanismes de supervisió, especialment el del Banc d’Espanya i la CNMV, a qui acusen d'haver "tolerat" certes pràctiques de risc per part de les entitats que van desencandenar la crisi.

Tot i les crítiques als reguladors, alguns grups parlamentaris com ERC i Cuitadans asseguren que el text no és contudent i evita demanar responsabilitats als partits polítics que controlaven les caixes d'estalvi davant el col·lapse de les entitats. El Congrés també demana una millora de la supervisió bancària per evitar futures crisis i un mecanisme de sancions tant per als gestors de les entitats financeres com per als organismes supervisor.

Finalment el text s'ha aprovat per 308 vots a favor i 32 en contra -Ciutadans no ha donat suport al text el considera massa tou-i sense fer cap retoc a la redacció malgrat les advertències els lletrats de la cambra baixa. Els lletrats havien advertit en un informe intern que algunes acusacions als reguladors eren massa explícites i podien donar lloc a denúncies del Banc d'Espanya i la CNMV.