El Congrés exigeix que l’‘e-commerce’ tributi més

El PP també ha començat la seva croada particular contra l’elusió fiscal dels grans gegants del comerç electrònic, però ho fa sense gaire concreció en les mesures que pretén aplicar. El grup parlamentari popular va defensar ahir al Congrés dels Diputats una proposició no de llei per augmentar el control fiscal sobre multinacionals com Amazon i Alibaba, un pas que té per objectiu protegir el comerç minorista. De fet, el text es refereix concretament a aquestes dues companyies.

L’oposició va donar suport a la tesi del govern de Rajoy però també li va retreure que no plantegés propostes concretes més enllà d’equiparar els impostos que paguen els comerços tradicionals de l’ e-commerce. “No s’ho creuen”, va criticar durant el ple el grup de Ciutadans, que va demanar una esmena a la proposició amb accions específiques per adaptar les botigues de tota la vida a la digitalització. Els populars reclamen que hi ha una “falta d’harmonització fiscal” a la Unió Europea que les grans empreses del comerç electrònic aprofiten per tributar els seus beneficis de manera legal en països on la fiscalitat és més baixa. “Cal que hi hagi la mateixa normativa fiscal i de protecció dels consumidors”, va reclamar la diputada del PP Teresa Palmer.

D’altra banda, el diputat del PDECat Ferran Bel va criticar que el govern espanyol proposés models com ara la col·laboració entre governs i comerciants, després de portar al Tribunal Constitucional la llei del comerç catalana. “Al comerç català li hauran d’explicar molt bé com es pot fer això”, va reclamar Bel. El grup d’ERC també va lamentar la poca “convicció” dels populars per millorar la situació del comerç minorista.

El PP va reconèixer que cal que els botiguers tradicionals “juguin també la carta de la digitalització” i busquin noves vies per ser competitius, com ara l’especialització. No obstant això, l’oposició va criticar que l’executiu del PP defensés els comerciants malgrat que en els seus anys de govern ha aplicat mesures que els perjudiquen, com ara la liberalització dels períodes de rebaixes i l’ampliació dels horaris d’obertura.

“En els últims anys vostès han perjudicat el petit comerç en benefici de les grans superfícies”, apuntaven des del grup d’Units-Podem. Aquesta és la mateixa crítica que van fer els socialistes, que van recordar que el govern ha retallat les partides d’ajudes als comerciants en els pressupostos. “No hi ha govern que hagi maltractat i ignorat més el comerç minorista que el del PP”, va criticar la diputada socialista Ana María Botella.

Amazon, la primera en vendes

En aquesta batalla entre comerç digital i tradicional a l’Estat, ara per ara és Amazon qui guanya la partida. L’empresa nord-americana és la plataforma de comerç electrònic que més va facturar a Espanya el 2017, segons un estudi presentat ahir per la revista oficial del congrés especialitzat en e-commerce eShow, que se celebra avui i demà al recinte de la Fira de Montjuïc. En total, més de 4.240 milions d’euros, és a dir, més que empreses com Grifols, Catalana Occidente i l’embotelladora de Coca-Cola Cobega. La segona posició va ser per a la xinesa Alibaba amb 1.234 milions d’euros, pràcticament el doble respecte als 683 milions d’euros que ingressa El Corte Inglés a través de les vendes online, en tercera posició.

Les dades d’eShow són estimacions que es basen en l’eina de dades Nétrica per calcular el volum de les grans pàgines d’ e-commerce. Segons aquest informe, Amazon també va ser la web de comerç electrònic amb més trànsit, amb uns 98 milions de visites. Però El Corte Inglés és la que té un tiquet mitjà més alt, amb una mitjana de 180 euros per cada compra online.