El Congrés rebutja allargar els lloguers per frenar els preus

El PP, Ciutadans, el PNB, Fòrum Astúries i Coalició Canària van fer pinya ahir per frenar l’aprovació d’una moció de Podem per recuperar la durada mínima de cinc anys dels contractes de lloguer, lligar-los a l’evolució de l’IPC i intentar així frenar l’escalada de preus. La iniciativa sí que va comptar amb el suport del PSOE, ERC, el PDECat, Compromís i EH-Bildu.

El mateix dia, el president del Consell General d’Economistes, Valentí Pich, mostrava la seva “gran preocupació” per l’evolució dels preus del lloguer i feia una crida a fer polítiques d’habitatge “de debò”. Pich va explicar que si persisteixen els alts preus del lloguer els inquilins hauran de “pressionar” per un increment dels salaris “per poder viure”, cosa que tindrà “efecte en l’economia” a través de la inflació i la pèrdua de competitivitat. Des del seu punt de vista, caldria incentivar la inversió en habitatge de lloguer, una qüestió que als seus ulls està endarrerida perquè “el mercat va més ràpid que la mentalitat, que s’ha d’adaptar”.

Però ahir el Congrés va rebutjar una iniciativa que justament intentava frenar l’escalada de preus. El text pretenia recuperar el contracte de cinc anys de durada mínima (ara és de tres), vincular els increments anuals a l’IPC, augmentar la dotació dels programes d’ajuts i elaborar un mapa d’habitatges de la Sareb d’entitats rescatades perquè ajuntaments i comunitats puguin fer-los servir.

Justament ahir es van desplaçar fins a les portes del Congrés de Diputats dues plataformes d’inquilins, el Sindicat de Llogaters de Barcelona i el de Madrid, per reunir-se amb la majoria dels partits amb representació parlamentària (amb l’excepció del PP i del PNB) precisament per protestar contra els increments dels preus del lloguer, que consideren “abusius”, i també per traslladar al PSOE i a Podem que les propostes que havien dut a terme fins ara els semblaven insuficients.

Durant el debat, el PP i Ciutadans van assegurar que les mesures provocarien justament el contrari, un augment de preus i una reducció d’habitatges. En el cas dels nacionalistes bascos, van argumentar que faltava concreció en la moció i van retreure als impulsors que no s’hagués presentat en forma de proposta legislativa.

Per la banda dels partits catalans, la proposta va ser precisament registrada per En Comú, que va criticar el “bloqueig” del govern espanyol a qualsevol reforma de les lleis d’arrendament o hipoteques. Al seu torn, ERC va posar sobre la taula la carta dels 35.000 desnonaments duts a terme l’any passat, i va retreure al govern espanyol que mentrestant hi havia “habitatges públics regalats a bancs rescatats amb diner públic”. El PDECat va argumentar que els contractes de tres anys fan impossible l’estabilitat de la vida familiar i han permès que “l’especulació proliferi”. El PSOE també va parlar d’especulació i va demanar que no es tractessin els habitatges “com accions de borsa” però reconeixent que no hi havia solucions màgiques al problema.