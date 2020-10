TE Connectivity tanca la planta de Montcada, amb 248 empleats

La multinacional nord-americana TE Connectivity ha anunciat aquest dimecres als seus empleats la intenció de tancar la planta de producció de Montcada i Reixac, on és fan connectors per a les principals marques del sector de l'automoció, i on treballen 248 empleats.

Segons han explicat a l'ARA fonts del comitè d'empresa, un representant de la direcció de la companyia els ha notificat el canvi d'estratègia industrial de la companyia, per la caiguda de vendes de l'automoció degut als canvis en el sector agreujats per la pandèmia, i la decisió de tancar la planta de Montcada. Els representants dels treballadors consideren que, com a fabricants de connectors d'alta gamma, la companyia no hauria d'estar afectada per la transició de l'automoció al cotxe elèctric, a diferència d'altres fabricants de components més lligats al motor de combustió.

Les mateixes fonts han informat que ara fa un any l'empresa ja va fer un expedient de regulació d'ocupació (ERO), que va acabar amb l'acomiadament de 94 empleats, i que anava acompanyat d'un pla industrial a tres anys, que ara s'incomplirà. L'empresa vol tancar la planta de Montcada de manera gradual en un procés que s'allargarà fins al 2022.

La companyia també té a Espanya una oficina comercial a Madrid, a més d'empleats d'altres divisions de la multinacional, que no es veurien afectats per aquest tancament. En total, la plantilla de la multinacional a Espanya és de 320 empleats.

El comitè d'empresa atribueix la decisió de tancar la planta a l'estratègia de l'empresa d'enfortir les plantes del centre d'Europa, especialment Alemanya, i no a motius econòmics. Segons les dades del Registre Mercantil, la companyia va facturar el 2019 a Espanya més de 240 milions d'euros i va aconseguir un benefici consolidat de 2,1 milions.

Crisi del sector

L'empresa, que també ha anunciat el tancament d'una altra planta a Suïssa, vol repartir la producció actual de Montcada entre quatre plantes europees del grup, dues situades a Alemanya, una tercera a Bèlgica i una quarta situada a la República Txeca, segons han dit a Efe fonts de l'empresa.

El tancament de TE Connectivity se suma a la crisi que pateixen diverses empreses del sector auxiliar i de components de l'automòbil a Catalunya, com ara Continental, Rober Bosch o Saint-Gobain.