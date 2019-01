El Consell d'Infraestructures alerta de la urgència d'un nou model de peatges

El Consell Assessor d'Infraestructures de Catalunya creu que cal enllestir els treballs per aconseguir un nou model de pagament per ús en les vies d'alta capacitat –autopistes i autovies–, ja que aquest mateix any acaba la concessió del tram sud de l'AP-7, entre Tarragona i Alacant.

Aquest Consell, format per les patronals Asinca, Cambra de Contractistes d'Obres i Foment del Treball, i la Fundació Cercle d'Infraestructures, ha fet públic un nou document en què aposta per la col·laboració público-privada com a model per rellançar la inversió en infraestructures.

Això sí, demanen que qualsevol nova infraestructura vagi acompanyada d'estudis de cost-benefici, per evitar casos com el de les autopistes radials de Madrid, que han acabat rescatades per l'Estat, i estudis tècnics profunds que evitin fiascos com el del magatzem de gas Castor. També demanen la màxima transparència en els processos d'adjudicació: "Llums i taquígrafs", ha exigit el president del Consell, Francisco Gutiérrez.

Sobre el cas concret de les autopistes, el Consell ja s'ha pronunciat diverses vegades a favor del pagament d'un cànon a totes les vies d'alta capacitat –incloses les autovies, ara gratuïtes– que sigui homogeni a tot l'Estat, per assegurar el nivell de finançament del correcte manteniment i les noves inversions necessàries, però sota el criteri que marquen les directives europees de "qui contamina paga" i pagament per ús, segons ha explicat el vicepresident del Consell, Joaquim Llansó.

Sobre la possibilitat de tancar un nou model abans que s'acabin més concessions, Gutiérrez ha recordat que s'ha creat una subcomissió al Congrés i creu que queda temps, "però cada cop menys". "No podem parlar, parlar i parlar, perquè se'ns acaba el temps", ha dit.

Joaquim Llansó ha qualificat de mal precedent que el govern espanyol decidís el passat mes de desembre aixecar les barreres de l'AP-1 entre Burgos i Armiñón, la primera concessió que va vèncer. També ha assegurat que el sistema de pagament de les vies té mala imatge després de casos com el de les radials de Madrid, que ha hagut de rescatar l'Estat, i ha assegurat que eren unes vies que es van fer "sense cap justificació en el sentit econòmic i ambiental".

El secretari del Consell, Salvador Guillermo, ha reblat que "no té cap sentir fer una autopista de peatge al costat d'on n'hi ha una de gratuïta", i ha recordat que en el cas de les radials, a més, els estudis previs no van ser prou bons, ja que el cost de les expropiacions es va multiplicar per 10 i, a més, el tràfic només va arribar a un 20% del que s'havia previst.