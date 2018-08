El Consell de Política Fiscal torna a aprovar alleugerir l'objectiu de dèficit autonòmic amb l'absència de Catalunya

El Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) ha aprovat aquest dimecres, per segona vegada, els mateixos objectius d'estabilitat per a les autonomies per al pròxim trienni que ja va aprovar a mitjans de juliol. L'única novetat és que el País Valencià ha passat de l'abstenció al vot favorable. Com ja va fer al Consell anterior, Catalunya ha refusat participar-hi i ha excusat la seva presència amb una carta enviada pel vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, a la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, en què ha argumentat que les relacions econòmiques entre la Generalitat i l'Estat s'han de dirimir de manera bilateral.

Al seu torn, el País Valencià ha votat a favor de suavitzar el dèficit a canvi de mesures que suposaran 850 milions d'euros addicionals per a la comunitat autònoma. Entre aquestes mesures destaca l'acord pel qual l'Estat assumirà el deute del Consorci València 2007, d'uns 350 milions d'euros. A més, segons ha declarat el president valencià, Ximo Puig, s'ha acordat refinançar 1.000 milions d'euros del deute valencià de curt a llarg termini.

La proposta del govern de Pedro Sánchez preveu per a les comunitats un objectiu de dèficit per al 2019 del 0,3 per cent del PIB, en lloc del 0,1 per cent vigent. Això suposa un marge addicional de 2.500 milions d'euros. Per al 2020, el límit proposat és del 0,1 per cent i per al 2021 del zero per cent.

Buscant suport

Després del vistiplau del consell de ministres d'aquest divendres, l'objectiu pressupostari passarà al Congrés. Cal recordar que el 27 de juliol va ser rebutjat pels vots en contra del PP, Ciutadans, la UPN, Coalició Canària, Bildu i Fòrum Astúries i les abstencions de Podem, Compromís, ERC i el PDECat. Els únics que van votar-hi a favor van ser els socialistes i el PNB.

Per estalviar-se un altre 'no' a l'objectiu, el govern espanyol ha intensificat les negociacions amb els partits. Precisament, aquesta tarda, es reunirà amb una delegació de Podem encapçalada pel secretari d'organització, Pablo Echenique.

La votació dels objectius d'estabilitat del dèficit autonòmic (2019-2021) ha tornat a comptar amb l'oposició de les cinc comunitats governades pel PP i les Canàries, mentre que hi han votat a favor les set comunitats socialistes i Cantàbria.

El PP, en contra

Les comunitats governades pel PP han justificat el seu vot en contra amb els mateixos arguments que fa un mes. Així, el govern de Múrcia ha reclamat que es modifiqui l'actual sistema de finançament, que genera el 80 per cent del deute regional, i ha lamentat el "maltractament econòmic" que pateix la comunitat per part de l'executiu espanyol.

També la Rioja ha insistit que la proposta de l'executiu vol dir "més despesa, més deute, més impostos i empitjora el creixement econòmic i la creació d'ocupació". A Castella i Lleó, la consellera d'Economia i Hisenda, Pilar del Olmo, ha remès un informe a la secretaria del CPFF perquè revisi els lliuraments a compte de les comunitats i ha demanat 142 milions d'euros corresponents a l'IVA.

Les Canàries, que han repetit el vot en contra, han reiterat que rebutgen la proposta perquè "castiga les administracions complidores". Mentrestant, comunitats governades per socialistes, com Castella-la Manxa, han considerat que el nou dèficit és "un pas en la direcció correcta".

El vicepresident primer castellanomanxec, José Luis Martínez Guijarro, ha reconegut que li hauria agradat que hi hagués "més avenços", però ha valorat el "canvi de rumb" que suposa que s'atenguin les demandes de les comunitats. Des d'Extremadura, la vicepresidenta Pilar Blanco-Morales ha valorat que el nou objectiu s'ajusti millor a les necessitats financeres de les regions.

Des de Cantàbria, l'única comunitat no socialista que ha votat a favor d'alleugerir l'objectiu de dèficit, el conseller d'Economia, Juan José Sota, ha considerat que la nova via de "flexibilitat" dona més marge per afrontar els serveis essencials.