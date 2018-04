El Consell Regulador del Cava inicia el procés electoral

El mandat de Pere Bonet al capdavant del Consell Regulador del Cava va iniciar ahir la seva recta final. L’organisme encarregat de vigilar l’elaboració del vi escumós va decidir posar en marxa el procés electoral, que tindrà dues dates clau: la votació el 26 de juliol i l’elecció del president el 28 d’agost. El procés s’inicia sense que es conegui el nom de cap possible candidat a la presidència. Fonts del sector donen per fet que no hi ha successor a Bonet després que Jaume Gramona, a qui la majoria assenyalava, s’hagi descartat.

Per primera vegada, les eleccions del Consell Regulador no les convoca el ministeri d’Agricultura. L’organisme s’ha convertit en una corporació de dret públic, cosa que li dona plena autonomia, després que al febrer s’aprovessin els nous estatuts segons els quals estarà integrat per una dotzena de vocals, la meitat en representació dels productors de raïm i l’altra del sector elaborador. Entre aquests dotze vocals hauran d’escollir un president, tradicionalment de les empreses elaboradores i que comptarà amb vot de qualitat. Ara, però, s’obre la possibilitat que s’esculli un president extern al Consell, no sorgit de les eleccions. No es preveu la figura de president retribuït.

Fonts del sector del cava asseguren que a partir de la setmana vinent, quan es constitueixi la junta electoral, hi haurà moviments per intentar formar aliances i fer les candidatures, que al final poden ser claus per decantar la presidència cap a una banda o l’altra. La presentació de candidatures s’inicia el 23 de maig i s’acabarà el 31 de maig.

Comunitats sense dret a vot

Amb els nous estatuts el Consell comptarà amb representants del ministeri d’Agricultura i les comunitats autònomes on s’elabora cava, però no tindran dret a vot com fins ara.

Al sector hi ha consens sobre l’esforç que ha fet el Consell Regulador durant els últims quatre anys per impulsar el prestigi del cava. Es valora especialment la posada en marxa dels caves de paratge qualificat. Però aquests esforços no han impedit que alguns productors -Gramona, Llopart, Nadal, Recaredo, Sabaté i Coca i Torelló- s’hagin unit per crear un segell propi per impulsar una marca europea de garantia que presentaran avui.