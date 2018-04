El Consell d'Economistes alerta del perill de l'escalada dels preus del lloguer

El president del Consell General d'Economistes, Valentí Pich, ha mostrat aquest dijous la seva "gran preocupació" per l'augment dels preus del lloguer a les ciutats i ha alertat que això acabarà tenint "efecte en l'economia ".

En una roda de premsa per presentar les novetats de la campanya de la renda del 2018, Pich ha explicat que si persisteixen els alts preus del lloguer, els inquilins hauran de "pressionar" per un increment dels salaris "per poder viure", cosa que tindrà "efecte en l'economia" a través d'inflació i pèrdua de competitivitat.

"O es fa política d'habitatge de debò o hi haurà un embolic", ha resumit Pich, tot i que ha reconegut que es tracta d'un tema complex perquè la política urbanística està lligada a les comunitats autònomes i els ajuntaments.

Segons la seva opinió, caldria incentivar la inversió en habitatge de lloguer, un tema que està "molt endarrerit", perquè "el mercat va més ràpid que la mentalitat que s'ha d'adaptar", malgrat que a Espanya continua predominant l'habitatge en propietat.

Sobre un possible impuls a les deduccions per lloguer en l'impost sobre la renda (IRPF), Pich ha advertit que "hi ha molts matisos" i que cal fer una reflexió al respecte d'aquest tema, entre altres qüestions per evitar problemes de frau.

Pensions

L'estudi del Registre d'Economistes Assessors Fiscals (REAF) que han presentat aquest dijous constata que les aportacions als plans de pensions s'han reduït notablement en els últims anys, ja que mentre que el 2010 es deduïen per aquest concepte 4,2 milions de contribuents, el 2015 (últim exercici que recull) aquesta xifra va caure fins als 2,8 milions.

El president del REAF, Jesús Sanmartín, ha opinat que aquesta caiguda podria estar relacionada amb la jubilació en els últims anys de treballadors de grans empreses, que aportaven als seus plans de pensions i ara han deixat de fer-ho.

En qualsevol cas, Pich ha considerat que "no fa mal que la gent estalviï", ja que a més és bo per a l'economia, tot i que ha advertit que les crítiques a les pensions públiques "moltes vegades són interessades". El secretari tècnic del REAF, Luis del Amo, ha considerat que està "instal·lada" la idea que els plans de pensions no són molt rendibles i tenen "massa comissions", una cosa que potser podria canviar amb una nova regulació.

De cara a la campanya de la renda d'aquest any, el REAF recomana revisar l'esborrany abans de presentar-lo –especialment si es fa a través de la nova aplicació mòbil– i prestar atenció a qüestions com si és obligatori declarar els immobles buits, les subvencions com el pla Movea o les deduccions per fills en cas de divorci.

Pel que fa a les reduccions de l'IRPF previstes en el projecte pressupostari –que no tindran efecte fins a la campanya vinent–, el REAF xifra en uns 300 euros l'estalvi mitjà que aconseguiran aquest any els contribuents amb uns rendiments bruts del treball d'entre 13.000 i 16.000 euros, una xifra que s'incrementarà el 2019, quan les mesures s'aplicaran tot l'exercici.

Els pressupostos preveuen elevar el mínim exempt de 12.000 a 14.000 euros anuals i reduir l'impost per a les rendes de fins a 18.000 euros, que enguany només s'aplicaran a partir de la data d'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat, si finalment el PP obté els suports polítics suficients.