El TC dona oxigen al govern espanyol: els pagaments anticipats de Societats seguiran com fins ara

Una de freda i una de calenta. El Tribunal Constitucional ha declarat il·legal el reial decret el truc comptable amb el qual el govern espanyol va elevar artificialment la recaptació de l'impost de societats des del 2016, però això no significa que la norma deixi d'estar en vigor.

El TC finalment ha publicat la sentència, de la qual la setmana passada en va fer un avançament: el reial decret que Cristóbal Montoro va impulsar a finals del 2016, amb el qual va forçar moltes empreses a elevar els pagaments anticipats de l'impost de societats, és inconstitucional. Però ho és només per una qüestió de forma. Una norma com aquesta, sosté el TC, no s'hauria d'haver aprovat a través d'un reial decret.

Amb aquests canvis normatius, Montoro va aconseguir elevar la recaptació de l'impost de societats en un 9%. En realitat, aquests eren diners que les empreses haurien pagat durant l'exercici posterior i que, simplement, ara pagaven anticipadament. Això va inflar artificialment les xifres de recaptació de l'impost de societats. I com que es va mantenir en el temps, així ha seguit passant en els anys posteriors.

Això suposava una amenaça per al govern espanyol actual, que en ple covid-19 es podria trobar que perdia l'augment de recaptació anual generat pel truc comptable de Montoro, que estava entre els 3.000 i els 8.000 milions anuals.

De totes formes, el TC no entra a valorar si aquesta manera d'elevar la recaptació era irregular. I com que el govern espanyol, dos anys després, va aprofitar els pressupostos del 2018 per aprovar aquest canvi normatiu per la via legislativa normal, els pagaments anticipats de l'impost de societats seguiran estant en vigor com ho estaven fins ara, independentment de la sentència del TC.