La Cooperativa de Cambrils encara deu 13,5 M€

Mala peça al teler de la Plataforma d’Afectats per la fallida de la secció de Crèdit de la Cooperativa de Cambrils (Baix Camp), que es va conèixer ara fa cinc anys, quan va tancar per sorpresa el 22 de desembre del 2015 i va deixar atrapats 32,5 milions d’euros d’uns 1.500 impositors. De moment, la Cooperativa ha pogut tornar el 58,4% del deute, al voltant de 19 milions d’euros, però ja no ha pagat l’anualitat del 2020, que puja a 1,2 milions d’euros i, en total, encara queden pendents 13,5 milions, segons explica el president de la Plataforma, Dani Pellejà.

Amb tot, encara estan al corrent de pagament, perquè el pla de viabilitat acordat entre les dues parts per esquivar el concurs de creditors programava tornar el 40% de cop i el 60% a raó de 10 anualitats del 3,2% cadascuna i el 28% restant, en sis anys. Els anys 2016 i 2017 “van avançar diners perquè van abonar el doble”, detalla Pellejà. L’exercici del 2018 la cooperativa ja es va cenyir el pla inicial del 3,2%, però el 2019 van retornar un 2,6% i l’any passat no va poder pagar.

“Comencem a estar preocupats per la falta de liquiditat”, valora el president de la Plataforma d’Afectats. El forat de la Secció de Crèdit va créixer en dues direccions. D’una banda, uns 20 milions en males inversions immobiliàries (promocions de pisos, terrenys a urbanitzar i una estació de servei i un restaurant just al costat de la Cooperativa), i, de l’altra, més d’11 milions d’euros en crèdits entre els mateixos impositors. Ibercaja es va fer càrrec de la part creditícia i molts dels afectats van poder fer les paus liquidant la hipoteca, explica Francesc Siuraneta, expresident de la Plataforma. Però en aquests cinc anys no s’ha venut patrimoni que pogués injectar liquiditat i ara encara hi ha menys esperances.

La crisi sanitària ha impactat de ple en els comptes de la cooperativa, en perdre els clients del sector de la restauració i no haver-se pogut acollir a cap ERTO per ser un sector essencial. Els afectats comprenen aquestes dificultats, però recorden que el 2019, abans de l’esclat de la pandèmia, ja s’havia reduït l’anualitat pactada.

La Cooperativa té a la venda la meitat del seu patrimoni des del 2018, però no s’ha tancat cap transacció. Recentment l’Ajuntament de Cambrils ha anunciat que comprarà el Celler, catalogat com a bé cultural d’interès local. De l’import de l’operació només se sap que un ple municipal del 2018 va aprovar destinar prop de 680.000 euros del superàvit a comprar aquest edifici. Amb tot, Pellejà apunta que ells no cobraran l’import de la venda perquè hi ha un creditor preferent davant seu.

Les eines dels afectats

La Plataforma va concentrar uns 600 afectats, però passats cinc anys Pellejà calcula que són un centenar. A títol individual, adverteix, cadascun pot reclamar al jutjat que reactivi el concurs de creditors i també poden acordar aquesta mesura a títol col·lectiu si no es reprenen els pagaments. Un escenari que “no convé a ningú”, puntualitza el president. La creació de la Plataforma va aconseguir frenar entrar en un llarg túnel judicial: el 31 de desembre del 2015 es va formalitzar un crèdit de 10 milions d’euros de la Federació de Cooperatives Agrícoles de Catalunya amb l’aval del departament d’Economia de la Generalitat.