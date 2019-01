Cop del Govern a Uber i Cabify: els imposa dures condicions per seguir operant a Catalunya

El negoci d'Uber i Cabify a Barcelona es complica. Segons ha pogut confirmar l'ARA, la Generalitat ja ha presentat les línies del nou decret llei amb el qual vol regular les condicions d'operació de les VTC a Catalunya. El més rellevant –i el principal punt que reclamaven els taxistes– és que a partir d'ara els usuaris hauran de contractar amb 15 minuts d'antelació un servei d'aquestes aplicacions.

Tot i així, el Govern ha acabat rebaixant aquesta exigència: des del sector es preveia que el marge per a la precontractació hagués de ser d'entre sis i dotze hores. Aquesta reducció de les sis/dotze hores fins als quinze minuts que s'han fixat finalment ha empipat els taxistes que s'han concentrat davant de Territori entre crits i insults.

El col·lectiu de taxistes ja ha decidit en una assemblea d'emergència començar una vaga indefinida com la de l'estiu passat a partir d'avui mateix. Tito Álvarez, el portaveu de l'associació Elite Taxi, ha afirmat que el col·lectiu es reunirà aquest migdia a la graella de taxis de la T2 a l'aeroport del Prat per decidir quines seran les mobilitzacions. "Ens arruïnaran", cridava un taxista barceloní davant el departament de Territori.

540x306 El conseller de Territori, Damià Calvet. / ACN El conseller de Territori, Damià Calvet. / ACN

Ara bé, el decret del Govern, que ha impulsat el conseller de Territori, Damià Calvet, inclou noves mesures que fins no s'havien plantejat. Per exemple, les VTC no podran geolocalitzar els seus clients. Aquesta és una funcionalitat bàsica per a plataformes com Uber i Cabify, que fan servir la ubicació dels usuaris per calcular el preu del trajecte abans de la carrera.

A banda, cada cotxe amb llicència de VTC estarà obligat a sortir de la base quan ofereixi un servei. "Els vehicles VTC no poden, en cap cas, circular per les vies públiques en busca de clients ni propiciar la captació de viatgers que no haguessin contractat prèviament el servei", diu la presentació que el Govern ha mostrat al sector. És a dir, que no podrà agafar clients que es trobi al mig del carrer, sinó que el cotxe amb VTC estarà obligat a sortir des de la seva base quan rebi la petició d'un servei per part del client.

A més, els cotxes amb llicència VTC (que ara són fàcilment identificables perquè, com els taxis, han de portar matrícula de color blau) no podran aparcar a la via pública, segons el decret.