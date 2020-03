L'Estat avalarà el 80% dels préstecs a pimes i autònoms per fer front al coronavirus

Les empreses i els autònoms afectats per la crisi sanitària del coronavirus ja poden demanar crèdits als bancs avalats per l’Estat. El consell de ministres ha aprovat aquest dimarts els avals a empreses i autònoms per evitar que la falta de liquiditat provocada per la caiguda de l’activitat a conseqüència de la Covid-19 els porti a la fallida. El govern de Pedro Sánchez descarta ajudes directes a les companyies per fer front als efectes de la crisi sanitària, però posa en marxa –com ja va anunciar el 17 de març– una línia d’avals a través de l’Institut del Crèdit Oficial (ICO) per valor de 100.000 milions que facilitarà que els bancs prestin diners a les empreses. En un primer tram només hi haurà disponibles 20.000 milions, tot i que si s'esgoten estaran disponibles "automàticament" la resta de diners.

Tal com havia avançat l'Ara, els avals de l’Estat seran més elevats com més petita sigui l’empresa: per a les pimes i els autònoms, els avals cobriran el 80% del crèdit, mentre que per a grans empreses serà del 70% si són nous préstecs o el 60% si es tracta de la renovació de crèdits ja subscrits. "El govern ha aprovat una bateria de mesures per auxiliar el teixit industrial, que permetin les empreses pagar els salaris", ha subratllat la ministra portaveu i titular d’Hisenda, María Jesús Montero. L'objectiu és "mantenir el nivell d'activitat i que no es destrueixi ocupació", ha destacat.

La mesura, però, neix amb algunes incerteses. Els bancs no tindran cap obligació de concedir els crèdits -de fet, la negociació amb el govern espanyol per pactar el percentatge que cobriran els avals ha estat dura- i l’executiu no ha imposat a les entitats un interès màxim pels crèdits. Els bancs, per tant, podran cobrar interessos elevats. El govern central ho fia tot a la "responsabilitat" de les entitats. Només s’ha pactat, per evitar que la banca dispari els interessos davant les dificultats que viuen moltes empreses i autònoms, que pels nous préstecs es mantinguin un nivell de costos similar al que hi havia abans d’esclatar la crisi del Covid-19.

Montero, a més, ha recordat que el Banc Central Europeu ha fet una injecció de diners històrica que hauria de facilitar que els bancs prestin diners a un interès baix. "Crec que establiran l'interès de forma raonable", ha dit la ministra portaveu. Montero també ha recordat que el fet de tenir un aval públic minimitza riscos pels bancs i suposa un plus de seguretat.

Les empreses i autònoms interessats en sol·liciar un crèdit avalat per l’Estat ho podran fer fins el 30 de setembre i s’hauran d’adreçar directament a les entitats bancàries. Ho podran fer sempre que els sol·licitants no es trobessin en situació de morositat a 31 de desembre del 2019. A més, els avals tindran caràcter retroactiu per als crèdits sol·licitats a partir del 18 de març.

Pròrroga de l'estat d'alarma

El govern espanyol també ha aprovat allargar l'estat d'alarma fins com a mínim la matinada del diumenge 12 d'abril, una decisió que haurà de convalidar demà dimecres el Congrés de Diputats en un ple previst per a les tres de la tarda. Poc més de 40 diputats, cosa que suposa el 12,5% de la cambra baixa, té intenció d'assistir al ple, en què també es debatran i votaran cinc decrets llei. De la mateixa manera que en la compareixença de la setmana passada de Pedro Sánchez, la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha expressat la necessitat que només acudeixin a la cambra presencialment una representació de la mesa i els oradors dels grups parlamentaris. Per a la resta de diputats s'ha habilitat la votació telemàtica.

Després de la pressió d’Unides Podem, l’executiu també ha analitzat aquest dimarts mesures addicionals adreçades a protegir els treballadors dels col·lectius més vulnerables, com el de les treballadores de la llar o les persones que tenen al seu càrrec persones dependents. També s’espera que el govern espanyol pugui aprovar alguna ajuda per als llogaters que s’han quedat sense feina pel coronavirus i no poden seguir pagant el lloguer del pis, tot i que la intenció és deixar-ho per a un pròxim consell de ministres. L’executiu espanyol va aprovar fa uns dies una moratòria per a les hipoteques però va descartar una moratòria per als lloguers. També es va descartar, tot i haver-ho anunciat, una prestació per als pares i mares que no poden teletreballar i que han de reduir la seva jornada per tenir cura dels fills a casa mentre duri el tancament dels centres escolars.