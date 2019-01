Correus cobra molt per sota del preu de cost als grans clients

Correus cobra als grans clients, que envien moltes cartes, com ara empreses, bancs i la mateixa administració, molt per sota del preu de cost. Així ho constata la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) en l'estudi que ha fet de les tarifes de l'empresa pública postal per al 2019.

Per això, la CNMC ja ha anunciat que investigarà aquestes tarifes que Correus aplica al grans clients que envien grans remeses de cartes.

Competència, en el seu informe, indica que durant els anys 2014, 2015, 2016 i 2017 els clients del que s'anomena admissió massiva minorista (AMM) van generar unes pèrdues al servei postal universal superiors a la resta de tots els altres serveis.

"Els descomptes efectuats a aquest clients van ser molt elevats, de manera que els ingressos unitaris del client AMM van quedar molt per sota dels seus costos unitaris", indica la CNMC en el seu informe.

A més, l'organisme que presideix José María Marín Quemada indica que aquests preus de Correus incideixen en les condicions de competència del sector i recorda que el seu gran competidor en els enviaments massius, Unipost, que tenia un 12,4% de quota de mercat i que es dedicava exclusivament a aquests enviaments massius, està en procés de liquidació. La CNMC recorda que segons els comptes de Correus entre el 70% i el 80% de la seva facturació bruta de tots els productes carta del servei postal universal correspon als clients amb descompte.

Competència recorda també que Correus competeix en una marc liberalitzat i, a més, simultàniament, rep finançament públic per compensar les pèrdues registrades pels serveis als clients. Per això, diu la CNMC, és "absolutament essencial" controlar els preus per garantir que tots els operadors del mercat puguin competir en condicions iguals. És a dir que, segons la CNMC, cal garantir que Correus "no aplica a aquests clients els descomptes necessaris per retenir-los (o recuperar-los) i expulsi tot competidor d'aquest segment".