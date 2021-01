El Corte Inglés de Francesc Macià diu adeu després de 28 anys

El Corte Inglés de Francesc Macià de Barcelona va tancar divendres definitivament les portes. L’edifici era en mans de la companyia des que el va comprar Galerías Preciados l’any 1993, però el tancament ara, 28 anys després, no és una sorpresa: estava anunciat des que el juliol del 2019 el grup va vendre l’edifici per 151 milions d’euros a un particular que va resultar ser l’empresari Pedro Alonso Agüera, a través del seu family office AM Gestión.

La idea d’Alonso Agüera era combinar-hi oferta de comerç amb espais d’oficines, objectiu que ja compta amb el vistiplau de l’Ajuntament de Barcelona. L’acord original era que El Corte Inglés s’hi quedés en règim de lloguer fins al 2020, però la pandèmia ha fet que finalment sigui el 15 de gener del 2021 el dia que comenci el procés d’evacuació.

Fonts de la companyia van explicar la tardor passada que el pla era recol·locar la plantilla, formada aproximadament per 150 persones, a altres centres que el grup té a la capital catalana, principalment al de Diagonal-Maria Cristina, però també, tot i que en menor mesura, al de plaça Catalunya.

La venda de l’edifici forma part d’un pla estratègic del grup per desfer-se d’immobles que no considerava capitals. Aquest moviment, que la companyia va anticipar a finals del 2018, incloïa 14 edificis comercials i d’oficines, 65 actius immobiliaris més i 16 parcel·les. Des de llavors també ha desaparegut de l’escenari barceloní l’icònic centre que el grup tenia a la confluència de la Rambla i la plaça Catalunya, on ara hi ha un Primark.

Caiguda dràstica de vendes

Després de tots aquests moviments comercials, El Corte Inglés va tancar el 2019 guanyant 310 milions d’euros, un 20% més del que havia aconseguit l’any anterior gràcies a un increment d’un 1,2% de la facturació, que es va situar en 15.200 milions.

Però l’arribada de la pandèmia ha trasbalsat els comptes de la companyia. Entre març i maig del 2020, primer trimestre fiscal, El Corte Inglés registrava pèrdues per valor de 510 milions d’euros. Tot i mantenir aproximadament el 60% dels ingressos gràcies a l’alimentació, les vendes van caure a la meitat. Fins a l’agost, la facturació havia baixat un 41%.