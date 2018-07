El Corte Inglés va guanyar 202 milions el 2017, un 25% més

El Corte Inglés va tancar el seu exercici del 2017 amb un benefici net de 202 milions d'euros, és a dir, un 24,9% més que l'any anterior, segons ha fet públic aquest dimecres la companyia. Fins al febrer passat, quan es tanca l'exercici, aquests grans magatzems van facturar gairebé 16.000 milions d'euros, un 2,8% més que el 2016.

La companyia també ha remarcat que, actualment, el 6% de la seva facturació ja es fa a través d'internet. El grup, que encadena quatre exercicis a l'alça, també va millorar el seu ebitda (el resultat abans d'impostos, interessos i d'altres) en un 7,4%, fins a arribar als 412 milions.

"Són uns resultat magnífics; el que és important és que creixem en totes les línies i que som més rendibles", asseguren fonts de la companyia recollides per l'agència Efe. Aquestes mateixes fonts confien que el 2018 la companyia seguirà millorant les xifres i presumeixen de ser l'únic distribuïdor tradicional que pot plantar cara als operadors purament virtuals, com Amazon o Alibaba.

Segons fonts de la companyia, aquest 2017 ha "assentat les bases perquè el grup torni als seus millors temps i a viure una nova etapa daurada". El 2007, l'últim any de resultats previ a la crisi, El Corte Inglés va guanyar 747,6 milions i va facturar gairebé 18.000 milions, unes xifres que ara la companyia espera recuperar, diu, "en un termini raonable".

La sortida a borsa, aturada

De moment la companyia manté aturada la seva possible sortida a borsa. Segons fonts de la companyia citades per Efe, l'actual direcció de l'empresa assegura que no està sobre la taula i que és una decisió que, en tot cas, dependrà del consell i dels accionistes, i no es prendrà en els pròxims dos o tres anys.

La companyia també ha posat en relleu "l'encert", diuen, de nomenar ja durant l'any passat els dos consellers delegats, Víctor del Pozo i Jesús Nuño de la Rosa, l'últim dels quals després va ser nomenat president executiu en substitució polèmica de Dimas Gimeno.

En aquest sentit, El Corte Inglés també ha subratllat "l'estabilitat" que existeix actualment dins de l'accionariat del grup i del consell d'administració després de la tria per unanimitat de Jesús Nuño de la Rosa per portar les regnes de la companyia .