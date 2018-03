Costa Este farà una terrassa de 800 m2 i piscina a plaça Catalunya

El grup Costa Este, propietat dels germans Bordas, s’ha aliat amb Iberostar per explotar el negoci d’una de les terrasses més exclusives de Barcelona: la del nou hotel que la cadena hotelera va inaugurar al gener a la plaça Catalunya. Fonts empresarials han confirmat a l’ARA que els dos grups pretenen explotar el terrat de l’establiment, amb uns 800 metres quadrats de superfície i piscina, i equiparar-lo amb el que actualment té l’Hotel Majestic, tot i la diferència d’estrelles existent entre els dos hotels. A favor de la nova terrassa, ubicada al mateix edifici de l’Apple Store, juguen les exclusives vistes que té sobre la plaça barcelonina i, fins i tot, de la Sagrada Família.

El nou negoci serà un pas més en la diversificació del grup Costa Este, especialitzat en el sector de l’oci nocturn però que encara no havia desembarcat en el negoci de les terrasses, una febre a Barcelona des de fa una dècada. Un bon nombre d’hotels han convertit les seves terrasses en reclams on desenvolupar negocis paral·lels a l’activitat hotelera, sobretot durant les nits d’estiu. El nou espai de l’hotel d’Iberostar començarà a funcionar a partir del maig. Per fer-ho, Costa Este ha creat una nova societat denominada Sky Bar Paseo de Gracia que, en el seu objecte social, també inclou la gestió de restaurants.

L’hotel d’Iberostar és un dels últims que s’han obert a Barcelona escapant del pla especial urbanístic d’allotjaments turístics (Peuat) aprovat pel govern d’Ada Colau. De quatre estrelles, és un dels pocs establiments urbans que té el grup hoteler i és fruit d’una aliança amb Pontegadea, el hòlding familiar d’Amancio Ortega, que és propietari de l’edifici, antiga seu del Banesto a Barcelona.

Externalitzar la gestió

Malgrat que les terrasses poden ser un negoci rendible i que doni visibilitat de marca als hotels, les cadenes acostumen a buscar empreses especialitzades perquè les explotin. I aquí és on entra Costa Este, que explota restaurants i discoteques i que buscava una terrassa des de fa almenys dos anys. La seva xarxa d’oci nocturn permetrà canalitzar clients cap a la nova terrassa barcelonina, que és un segment que els hotels no acostumen a controlar. Fonts del sector donen per fet que, per la seva localització, els clients seran bàsicament estrangers.